Женщина купила одну из самых "одержимых" кукол мира: та "говорит" по ночам с ее сыном (фото)

42-летняя британка Кэндис Коллинз приобрела через онлайн-аукцион куклу, которую считают одной из самых "одержимых" в стране. Она убеждена, что она приносит несчастье своим владельцам.

Самое страшное то, что кукла с именем Норман "говорит" с трехлетним сыном новой владелицы практически каждую ночь, сообщает The Mirror.

Журналисты пишут, что госпожа Коллинз купила куклу у некоего Кристиана Хоксворта за £200 (около 10 тыс. грн). Ранее он купил на блошином рынке всего за £3 (почти 150 грн), но решил продать ее после ряда странных несчастий.

На голову мужчины выпала целая череда несчастий — разрыв аппендикса, стрельба, неисправные тормоза автомобиля и значительное уменьшение зарплаты. Несмотря на страшные истории, Кэндис как исследовательница паранормального, решила приобрести игрушку.

Женщина коллекционирует одержимые предметы и мечтает открыть собственный музей паранормальных артефактов. С тех пор как Норман появился в их доме в июне 2023 года, жизнь семьи, по словам Кэндис, изменилась кардинально.

Кэндис с мужем Ником и куклой Фото: Cornwall Live Кукла с именем Норман Фото: Cornwall Live

"Как только я открыла коробку, комната стала ледяной, а воздух вокруг тяжелым. Я почувствовала глубокий страх. Поняла сразу: что-то есть в этой кукле. А после появления Нормана все ухудшилось — у меня развился артрит, головные боли и внезапные синяки без причины. На спине даже появились царапины, похожие на следы когтей. Мой любимый Ник нуждается в замене сустава", — говорит женщина.

Еще более жутко, по ее словам, кукла якобы общается с ее трехлетним сыном.

"Ночью я слышу, как мой малыш разговаривает с кем-то, а потом смеется. Это странно и страшно. У меня были кошмары, я просыпалась в панике, будто тону или на меня нападает невидимая сила. Однажды даже почувствовала, как во сне меня кусает руку. Он шепчет слова, которые могут нанести вред или даже смерть. Я считаю, что это самая одержимая кукла в Великобритании — возможно, и в мире", — говорит британка.

Несмотря на это, женщина не собирается избавляться от куклы. Она очищает пространство шалфеем, кристаллами и святой водой, пытаясь защитить семью.

"Я хочу доказать, что жизнь после смерти существует и не все предметы злые. Некоторые просто нуждаются в помощи. Но с Норманом нужно быть очень осторожной — никто не знает, что он сделает в следующий раз", — говорит Кэндис.

