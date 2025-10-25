Жінка купила одну з "найодержиміших" ляльок світу: та "говорить" по ночам з її сином (фото)

42-річна британка Кендіс Коллінз придбала через онлайн-аукціон ляльку, яку вважають однією з "найодержиміших" у країні. Вона переконана, що вона приносить нещастя своїм власникам.

Найстрашніше те, що лялька з іменем Норман "говорить" із трирічним сином нової власниці практично щоночі, повідомляє The Mirror.

Журналісти пишуть, що пані Коллінз купила ляльку в такого собі Крістіана Гоксворта за £200 (близько 10 тис. грн). Раніше він купив на блошиному ринку всього за £3 (майже 150 грн), але вирішив продати її після низки дивних нещасть.

На голову чоловіка випала ціла низка нещасть — розрив апендикса, стрілянина, несправні гальма автомобіля і значне зменшення зарплати. Попри страшні історії, Кендіс як дослідниця паранормального, вирішила придбати іграшку.

Жінка колекціонує одержимі предмети та мріє відкрити власний музей паранормальних артефактів. Відтоді як Норман з’явився у їхньому домі в червні 2023 року, життя родини, за словами Кендіс, змінилося кардинально.

Кендіс з чоловіком Ніком і лялькою Фото: Cornwall Live Лялька з іменем Норман Фото: Cornwall Live

"Як тільки я відкрила коробку, кімната стала крижаною, а повітря навколо важким. Я відчула глибокий страх. Зрозуміла одразу: щось є в цій ляльці. А після появи Нормана все погіршилось — у мене розвинувся артрит, головні болі та раптові синці без причини. На спині навіть з’явились подряпини, схожі на сліди кігтів. Мій коханий Нік потребує заміни суглоба", — говорить жінка.

Ще більш моторошно, за її словами, лялька нібито спілкується з її трирічним сином.

"Уночі я чую, як мій малюк розмовляє з кимось, а потім сміється. Це дивно й страшно. У мене були кошмари, я прокидалася в паніці, ніби тону або на мене нападає невидима сила. Одного разу навіть відчула, як у сні мені кусає руку. Він шепоче слова, які можуть завдати шкоди або навіть смерті. Я вважаю, що це найодержиміша лялька у Великій Британії — можливо, і у світі", — каже британка.

Попри це, жінка не збирається позбуватися ляльки. Вона очищає простір шавлією, кристалами та святою водою, намагаючись захистити сім’ю.

"Я хочу довести, що життя після смерті існує і не всі предмети злі. Деякі просто потребують допомоги. Але з Норманом потрібно бути дуже обережною — ніхто не знає, що він зробить наступного разу", — каже Кендіс.

