Пара купила дом с тайником, который не открывали с 1970-х: любопытство победило (видео)

Пара из Коннектикута (США) купила старый дом и наткнулась на огромную капсулу, которую никто не трогал более полувека. Внутри ждала интересная и неожиданная находка.

Под крышкой оказалась редкая джакузи эксклюзивного производства 1970-1980 годов, о паре рассказывает в своем ролике в Instagram.

27-летняя Кристи Джильйо и ее муж приобрели свой первый дом в Коннектикуте в прошлом году. Молодые супруги искали старый дом, который можно было бы превратить в уютное гнездышко.

Во время ремонта они обнаружили массивную конструкцию, заросшую мхом и покрытую толстым слоем пыли. Соседи рассказали, что ванну не открывали еще с 70-х или 80-х годов.

"Мы месяцами гадали, что там внутри. Крышка приросла к ванне, а из нее уже прорастали растения", — говорит Кристи журналистам Newsweek.

Відео дня

Кроме джакузи, пара нашла и встроенный холодильник в ретро-стиле с эстетикой 70-х: цвета, формы и запахи. Однако разобрать всю конструкцию оказалось непросто: джакузи весило около четырех тонн, поэтому Кристи, ее муж и шурин потратили неделю, чтобы разобрать его на части.

"Мы даже не подозревали, что придется буквально резать ванну кусками. Это была не просто находка — это был марафон с топором", — шутит она.

Соседи каждый день, как вспоминает женщина, наблюдали за "раскопками", выходили на улицу, стояли у забора, махали нам. Теперь, вместо заброшенного джакузи, у пары — просторный двор и лучшая история для гостей.

"Мы купили дом с сюрпризом, — говорит Кристи, — и теперь точно знаем: если что-то не открывали полвека, лучше делать это с камерой в руках".

Ранее Фокус рассказывал о том, что в США пума напала на мужчину во время отдыха в джакузи. Сотрудники службы дикой природы установили ловушку для хищного зверя, но не смогли найти никаких следов на замерзшем снегу.

Впоследствии стало известно, как США подруги поехали в отпуск и едва не погибли во время купания в джакузи. Они решили отдохнуть в джакузи после насыщенного дня, однако там вскоре случилась трагедия.