Пара купила дім зі схованкою, яку не відкривали із 1970-х: цікавість перемогла (відео)

Пара з Коннектикуту (США) купила старий дім і натрапила на величезна капсула, яку ніхто не чіпав понад пів століття. Усередині чекала цікава й неочікувана знахідка.

Під кришкою виявилася рідкісна джакузі ексклюзивного виробництва 1970-1980 років, про пара розповідає у своєму ролику в Instagram.

27-річна Крісті Джильйо та її чоловік придбали свій перший будинок у Коннектикуті минулого року. Молоде подружжя шукало старий дім, який можна було б перетворити на затишне гніздечко.

Під час ремонту вони виявили масивну конструкцію, зарослу мохом і вкриту товстим шаром пилу. Сусіди розповіли, що ванну не відкривали ще з 70-х чи 80-х років.

"Ми місяцями гадали, що там усередині. Кришка приросла до ванни, а з неї вже проростали рослини", — каже Крісті журналістам Newsweek.

Крім джакузі, пара знайшла й вбудований холодильник у ретро-стилі з естетикою 70-х: кольори, форми та запахи. Однак розібрати всю конструкцію виявилося непросто: джакузі важило близько чотирьох тонн, тож Крісті, її чоловік і шваґро витратили тиждень, аби розібрати його на частини.

"Ми навіть не підозрювали, що доведеться буквально різати ванну шматками. Це була не просто знахідка — це був марафон із сокирою", — жартує вона.

Сусіди щодня, як згадує жінка, спостерігали за "розкопками", виходили на вулицю, стояли біля паркану, махали нам. Тепер, замість закинутого джакузі, у пари — просторий двір і найкраща історія для гостей.

"Ми купили будинок із сюрпризом, — каже Крісті. — І тепер точно знаємо: якщо щось не відкривали пів століття, краще робити це з камерою в руках".

