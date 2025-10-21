Женщина рассказала, как снизить счета за электричество вдвое без лишних усилий (видео)

В эпоху постоянно растущих коммунальных тарифов семьи все чаще ищут способы сэкономить на счетах за электроэнергию. Один из таких способов стал вирусным в соцсетях и он удивительно прост.

Пользовательница Angel Foster (@angelfoster84) рассказала, что ей удалось сократить счета за электроэнергию почти наполовину, просто отключив от сети неиспользуемые приборы. Своим простым советом она поделилась в одном из видео в TikTok.

По словам женщины, даже выключенные устройства, если они остаются подключенными к розетке, продолжают потреблять так называемую "вампирскую энергию" — или "призрачную электроэнергию".

"Простой совет, как сэкономить на счетах за электроэнергию", — написала Энджел в подписи к видео, собравшем тысячи просмотров.

Она пояснила, что использует удлинитель с выключателем, позволяющий отключать сразу несколько устройств (компьютеры, лампы, микроволновку) одним движением. Такой подход помогает сократить лишние траты и уменьшить потребление энергии в доме.

Відео дня

Эксперты подтверждают: по данным Мичиганского университета, подключенные к сети приборы продолжают потреблять энергию даже в режиме ожидания, и со временем это значительно увеличивает сумму в квитанции.

По данным ООН, большая часть электроэнергии в мире все еще производится с использованием загрязняющих источников. Поэтому переход на экологичные и энергоэффективные технологии не только снижает счета, но и помогает планете.

После публикации видео многие пользователи TikTok написали, что уже начали отключать устройства от сети и заметили ощутимую разницу:

"Я был так шокирован разницей в моем счете";

"Хороший совет".

Ранее Фокус сообщал, что учительница рассказала, как можно экономить на перелетах. Туристка из Шотландии по имени Люси покорила пользователей соцсетей своим простым, но по-настоящему эффективным трюком для путешествий.

Также стало известно, что что бывшая стюардесса раскрыла темную сторону своей работы, из-за которой ее могут уволить. По ее словам, за малейшие "отклонения" сотрудников могут временно отстранять от полетов.