Жінка розповіла, як знизити рахунки за електрику вдвічі без зайвих зусиль (відео)

В епоху постійно зростаючих комунальних тарифів сім'ї все частіше шукають способи заощадити на рахунках за електроенергію. Один із таких способів став вірусним у соцмережах і він напрочуд простий.

Користувачка Angel Foster (@angelfoster84) розповіла, що їй вдалося скоротити рахунки за електроенергію майже наполовину, просто відключивши від мережі прилади, які не використовуються. Своєю простою порадою вона поділилася в одному з відео в TikTok.

За словами жінки, навіть вимкнені пристрої, якщо вони залишаються підключеними до розетки, продовжують споживати так звану "вампірську енергію" — або "примарну електроенергію".

"Проста порада, як заощадити на рахунках за електроенергію", — написала Енджел у підписі до відео, що зібрало тисячі переглядів.

Вона пояснила, що використовує подовжувач із вимикачем, що дає змогу вимикати одразу кілька пристроїв (комп'ютери, лампи, мікрохвильовку) одним рухом. Такий підхід допомагає скоротити зайві витрати та зменшити споживання енергії в будинку.

Експерти підтверджують: за даними Мічиганського університету, під'єднані до мережі прилади продовжують споживати енергію навіть у режимі очікування, і з часом це значно збільшує суму у квитанції.

За даними ООН, більша частина електроенергії у світі все ще виробляється з використанням забруднюючих джерел. Тому перехід на екологічні та енергоефективні технології не тільки знижує рахунки, а й допомагає планеті.

Після публікації відео багато користувачів TikTok написали, що вже почали відключати пристрої від мережі й помітили відчутну різницю:

"Я був так шокований різницею в моєму рахунку";

"Хороша порада".

