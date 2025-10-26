На заметку родителям: какие жанры книг снова популярны среди зумеров (фото)

Среди обычных людей до сих пор циркулирует миф об отсутствии интереса зумеров к чтению. В то же время последние исследования указывают на значительный рост интереса к чтению отдельных видов жанровой литературы.

Новые данные показывают, что 42% женщин из поколений Z и миллениалов сегодня покупают больше "корсетных романов" за последние пять лет, сообщает The Daily Star.

Исследователи Perspectus Global провели опрос среди 2000 взрослых, относящихся к категории зумеров и миллениалов. Оказалось, что сейчас жанр "Romance & Sagas" (то есть любовные романы и саги) вырос на 12,5% с £62 млн в 2023 году до £69 млн (с 3,2 млрд до 3,6 млрд грн) в 2024-м.

"Похоже, бонкбастер — то есть толстый роман, где страсти бушуют не только в сердцах — официально возвращается", — шутят исследователи.

Исследование также показало, что женщины вдвое чаще, чем мужчины, тянутся к "горячему" чтиву — 24% против 9% опрошенных. Еще 15% пар читают эротические романы вместе, а 19% женщин слушают эротические подкасты.

Бонкбастеры снова захватывают зумеров и миллениалов

Среди самых соблазнительных книг всех времен читатели назвали "Любовника леди Чаттерлей" Д. Г. Лоуренса. На втором месте — "Тропик Рака" Генри Миллера, а на третьем — культовая "История О" Полин Реаж.

Две книги легендарной Джилли Купер, которая умерла в этом месяце в возрасте 88 лет, тоже попали в топ — Riders и Rivals. И, конечно, не обошлось без культового "50 оттенков серого" Э. Л. Джеймс, по которому были сняты культовые фильмы.

Руководитель аналитического отдела Perspectus Global Джон Горсли говорит, что бонкбастеры (термин для популярных романов, полных пикантных сюжетов и частых интимных сцен — ред.) также известные как "корсетные романы", где присутствуют не только саги, приключения, но и откровенные интимные сцены — ред.) снова начали возвращать на книжные полки зумеров и миллениалов.

"Британцы снова готовы добавить жару на свои книжные полки. Мы видим, как новое поколение читает эти истории с той же жаждой, с которой их родители когда-то глотали романы Джилли Купер, наполненные шампанским и скандалами". Это доказывает: красивая любовная сцена на страницах никогда не выходит из моды", — говорит исследователь.

