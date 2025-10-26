На замітку батькам: які жанри книжок знову популярні серед зумерів (фото)

Серед пересічних людей досі циркулює міф про відсутність інтересу зумерів до читання. Водночас останні дослідження вказують про значне зростання інтересу до читання окремих видів жанрової літератури.

Нові дані показують, що 42% жінок із поколінь Z і міленіалів сьогодні купують більше "корсетних романів" за останні п'ять років, повідомляє The Daily Star.

Дослідники Perspectus Global провели опитування серед 2000 дорослих, які належать до категорії зумерів і міленіалів. Виявилося, що наразі жанр "Romance & Sagas" (тобто любовні романи та саги) зріс на 12,5% з £62 млн 2023 році до £69 млн (з 3,2 млрд до 3,6 млрд грн) у 2024-му.

"Схоже, бонкбастер — тобто товстий роман, де пристрасті вирують не лише в серцях — офіційно повертається", — жартують дослідники.

Дослідження також показало, що жінки удвічі частіше, ніж чоловіки, тягнуться до "гарячого" читва — 24% проти 9% опитаних. Ще 15% пар читають еротичні романи разом, а 19% жінок слухають еротичні подкасти.

Бонкбастери знову захоплюють зумерів і міленіалів Фото: Getty Images

Серед найспокусливіших книжок усіх часів читачі назвали "Коханця леді Чаттерлей" Д. Г. Лоуренса. На другому місці — "Тропік Рака" Генрі Міллера, а на третьому — культова "Історія О" Полін Реаж.

Дві книжки легендарної Джиллі Купер, яка померла цього місяця у віці 88 років, теж потрапили в топ — Riders та Rivals. І, звісно, не обійшлося без культового "50 відтінків сірого" Е. Л. Джеймс, за яким було знято культові фільми.

Керівник аналітичного відділу Perspectus Global Джон Горслі говорить, що бонкбастери (термін для популярних романів, сповнених пікантних сюжетів і частих інтимних сцен — ред.) також відомі як "корсетні романи", де присутні не тільки саги, пригоди, але й відверті інтимні сцени — ред.) знову почали повертати до книжкових полиць зумерів і міленіалів.

"Британці знову готові додати спеки на свої книжкові полиці. Ми бачимо, як нове покоління читає ці історії з тією ж жагою, з якою їхні батьки колись ковтали романи Джиллі Купер, наповнені шампанським і скандалами". Це доводить: гарна любовна сцена на сторінках ніколи не виходить із моди", — говорить дослідник.

