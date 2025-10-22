Камера наблюдения засняла "грабителей" в доме женщины: это были вовсе не люди (видео)

Обычное утро обернулось паникой для жительницы США, которая проснулась от странных звуков и решила, что в ее дом проник грабитель.

Однако взглянув на камеру наблюдения, женщина поняла, насколько ошибалась, ведь источником шума оказались ее две кошки. Видео было опубликовано в TikTok пользователем @__lunatheecat и быстро стало вирусным.

На ролике видно, как один кот носится по комнате с пакетом на голове, задевая мебель, а второй наблюдает с дивана, прежде чем тоже "вступить в игру". Когда хозяйка вошла в гостиную, "грабителей" уже можно было задерживать. Один кот мирно лежал на диване, а другой все еще боролся с пакетом. Женщина сняла его и засмеялась.

Реакция соцсетей

Видео моментально стало вирусным, собрав более 7,1 миллиона просмотров, 930 тысяч лайков и свыше 5 тысяч комментариев.

"Клянусь, у кошек самый неудачный инстинкт выживания в самый неудачный момент";

"Теперь, когда ты проснулась… пора завтракать";

"Каждый, у кого есть кошка, сталкивался с проблемой пакета".

По словам экспертов Сан-Францискоского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA), ночная активность кошек является абсолютно нормальным явлением. Эти животные — сумеречные охотники, их предки были наиболее активны на рассвете и в сумерках.

