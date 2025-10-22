Камера спостереження зняла "грабіжників" у будинку жінки: це були зовсім не люди (відео)

Звичайний ранок обернувся панікою для мешканки США, яка прокинулася від дивних звуків і вирішила, що в її будинок проник грабіжник.

Однак поглянувши на камеру спостереження, жінка зрозуміла, наскільки помилялася, адже джерелом шуму виявилися її дві кішки. Відео було опубліковано в TikTok користувачем @__lunatheecat і швидко стало вірусним.

На ролику видно, як один кіт носиться кімнатою з пакетом на голові, зачіпаючи меблі, а другий спостерігає з дивана, перш ніж теж "вступити в гру". Коли господиня увійшла до вітальні, "грабіжників" уже можна було затримувати. Один кіт мирно лежав на дивані, а інший усе ще боровся з пакетом. Жінка зняла його і засміялася.

Реакція соцмереж

Відео моментально стало вірусним, зібравши понад 7,1 мільйона переглядів, 930 тисяч лайків і понад 5 тисяч коментарів.

"Клянуся, у кішок найневдаліший інстинкт виживання в найневдаліший момент";

"Тепер, коли ти прокинулася... час снідати";

"Кожен, у кого є кішка, стикався з проблемою пакета".

За словами експертів Сан-Францискоського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (SPCA), нічна активність котів є абсолютно нормальним явищем. Ці тварини — сутінкові мисливці, їхні пращури були найактивнішими на світанку і в сутінках.

