Супруги настолько похожи, что их принимают за близнецов: люди просят сделать тест ДНК

Молодая супружеская пара из китайской провинции Гуандун неожиданно прославилась благодаря поразительному внешнему сходству, которое настолько сильное, что пользователи сети заподозрили их в родстве.

Лян Цайюй и Хэ Сяньшэн, оба чуть старше двадцати, владеют небольшим магазином традиционной фитотерапии в городе Дунгуане. Об этом пишет Oddity Central.

Сначала их бизнес шел вяло, но все изменилось после того, как они начали снимать короткие видеоролики для Douyin — китайского аналога TikTok. В них пара появлялась в одинаковой одежде, подчеркивая свое удивительное сходство.

"Когда мы только познакомились, я не замечала, что мы похожи. Но, прожив вместе несколько лет, поняла, что мы становимся все более похожими. Мы постоянно вместе — работаем, едим, отдыхаем. Думаю, поэтому и начали выглядеть одинаково", — рассказала Лян.

Відео дня

Муж и жена в одинаковых фартуках и париках показывают целебные настои в своем магазине Фото: Douyin

Хотя Хэ по натуре интроверт, он поддержал жену, появляясь в вирусных роликах и даже переодеваясь в женскую одежду ради шутки. Эти видео быстро стали популярными, привлекая тысячи подписчиков и клиентов в их фитолавку. Пользователи активно обсуждают их невероятное сходство.

"Сделайте тест ДНК! А вдруг вы на самом деле брат и сестра?", "Даже складки на подбородке совпадают", — писали они.

Несмотря на шутки и догадки, супруги относятся к ажиотажу с юмором и уверены, что их "зеркальное" сходство стало главным секретом успеха.

