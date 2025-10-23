Подружжя настільки схоже, що їх приймають за близнюків: люди просять зробити тест ДНК

Молода подружня пара з китайської провінції Гуандун несподівано прославилася завдяки дивовижній зовнішній схожості, яка настільки сильна, що користувачі мережі запідозрили їх у спорідненості.

Лян Цайюй і Хе Сяньшен, обидва трохи старші за двадцять, володіють невеликим магазином традиційної фітотерапії в місті Дунгуані. Про це пише Oddity Central.

Спочатку їхній бізнес йшов мляво, але все змінилося після того, як вони почали знімати короткі відеоролики для Douyin — китайського аналога TikTok. У них пара з'являлася в однаковому одязі, підкреслюючи свою дивовижну схожість.

"Коли ми тільки познайомилися, я не помічала, що ми схожі. Але, проживши разом кілька років, зрозуміла, що ми стаємо все більш схожими. Ми постійно разом — працюємо, їмо, відпочиваємо. Думаю, тому й почали виглядати однаково", — розповіла Лян.

Відео дня

Чоловік і дружина в однакових фартухах і перуках показують цілющі настої у своїй крамниці Фото: Douyin

Хоча Хе за натурою інтроверт, він підтримав дружину, з'являючись у вірусних роликах і навіть переодягаючись у жіночий одяг заради жарту. Ці відео швидко стали популярними, залучаючи тисячі підписників і клієнтів до їхньої фітолавки. Користувачі активно обговорюють їхню неймовірну схожість.

"Зробіть тест ДНК! А раптом ви насправді брат і сестра?", "Навіть складки на підборідді збігаються", — писали вони.

Попри жарти та здогадки, подружжя ставиться до ажіотажу з гумором і впевнене, що їхня "дзеркальна" схожість стала головним секретом успіху.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина зробила 400 операцій заради впевненості. 38-річна Гіль Лі Вон з Південної Кореї розповіла, що за останні 15 років витратила на косметичні процедури понад 210 тисяч доларів.

Також стало відомо, що чоловік зважився на експеримент після 20 років і несподівано для всіх "помолодшав". Він поділився знімками "до" і "після".