Тайна за дверью: жуткая находка в селе, которое десятилетиями считают проклятым (фото)

Рабочие во время ремонта старинного поместья Минстер-Ловелл-Голл наткнулись на жуткую находку. В скрытой комнате был стол, за которым сидел скелет мужчины с собакой у ног.

Они заподозрили, что это был сам Фрэнсис Ловелл — последний из знатного рода, который пропал без вести еще в 15 веке при загадочных обстоятельствах, сообщает Glouctershire Live.

Останки знатного человека, по легенде, были в комнате, где рядом лежали книги, листы бумаги и перо, будто хозяин просто заснул посреди работы. Его тело нашли еще в 1708 году — оно было высохшим, но сохранено, словно смерть застала его врасплох.

По легенде, Фрэнсис спрятался в тайной комнате после поражения при Босуорте 1485 года, которое произошло во время войны Белой и Красной Роз. Его верный слуга запер тайник и должен был вернуться с ключом, но не смог. Владелец поместья умер, а ключ потеряли. Так Ловелл и его пес остались там — заживо замурованные в собственном доме.

Відео дня

Крестьяне до сих пор говорят, что по ночам возле руин Минстер-Ловелл-Холл слышен тихий лай и шелест старых страниц. Некоторые клянутся, что видели фигуру человека в средневековом камзоле, который исчезает при первых лучах рассвета.

Репродукция поместья в 15 веке Фото: Gloucestershire Live

"Самая большая деревня Британии с привидениями" — так теперь называют эту местность. Сайт Cotswolds.com отмечает, что именно здесь чаще всего фиксируют "необъяснимые явления" — шаги, шепот и ощущение присутствия кого-то рядом.

Но история Ловелла — не единственная трагедия поместья. По преданию, невеста одного из хозяев — Уильяма Ловелла — исчезла во время свадебной игры в прятки. Ее искали днями, но тщетно.

Прошло несколько лет, и один из слуг случайно открыл старый свинцовый сундук для хранения продуктов. Внутри лежало тело молодой женщины в свадебном платье — идеально сохранившееся, но мертвое.

Один из современных посетителей, мужчина по имени Джонатан, рассказал, что почувствовал странное изменение воздуха, когда зашел в старую голубятню рядом с руинами.

Остатки поместья Минстер-Ловелл-Холл Фото: historic-uk Обитель остается пустой сотни лет Фото: historic-uk

"Свет как будто погас. Наступила тишина, такая густая, что ее можно было коснуться. А потом я сделал фото — и увидел белую тень на снимке. После этого я просто убежал", — вспоминает мужчина.

Сейчас от поместья остались лишь живописные руины среди полей. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть остатки зала, где когда-то ужинал король Ричард III, и ту самую каменную стену, за которой когда-то нашли Фрэнсиса Ловелла.

Однако местные говорят, если задержаться здесь после захода солнца, можно услышать мистические звуки. По преданию можно услышать, как кто-то тихо пишет пером по старому пергаменту и как пес едва слышно скребет лапами по каменному полу.

Ранее Фокус рассказывал о том, как камера зафиксировала появление призрака. Житель американского штата Филадельфия Шейн Ирвин получил сообщение от камеры наблюдения о движении у дверей своего дома.

Впоследствии стало известно, сколько живут призраки и когда умирают. По мнению эксперта по паранормальным явлениям Брайана Стерлинга-Вете, у призраков "заканчивается энергия", после чего они "рассеиваются".