Таємниця за дверима: моторошна знахідка в селі, яке десятиліттями вважають проклятим (фото)

Робітники під час ремонту старовинного маєтку Мінстер-Ловелл-Голл натрапили на моторошну знахідку. В прихованій кімнаті був стіл, за яким сидів скелет чоловіка з собакою біля ніг.

Вони запідозрили, що це був сам Френсіс Ловелл — останній зі знатного роду, який зник безвісти ще в 15 столітті за загадкових обставин, повідомляє Glouctershire Live.

Рештки знатного чоловіка, за легендою, були в кімнаті, де поруч лежали книги, аркуші паперу й перо, ніби господар просто заснув посеред роботи. Його тіло знайшли ще в 1708 році — воно було висохлим, але збережене, немов смерть застала його зненацька.

За легендою, Френсіс сховався у таємній кімнаті після поразки при Босуорті 1485 року, яка сталася під час війни Білої та Червоної Троянд. Його вірний слуга замкнув схованку й мав повернутися з ключем, але не зміг. Власник маєтку помер, а ключ загубили. Так Ловелл і його пес залишилися там — живцем замуровані у власному домі.

Відео дня

Селяни й досі кажуть, що ночами біля руїн Мінстер-Ловелл-Голл чути тихий гавкіт і шелест старих сторінок. Дехто клянеться, що бачив постать чоловіка у середньовічному камзолі, який зникає при першому промінні світанку.

Репродукція маєтку в 15 сторіччі Фото: Gloucestershire Live

"Найбільше село Британії з привидами" — так тепер називають цю місцевість. Сайт Cotswolds.com зазначає, що саме тут найчастіше фіксують "незрозумілі явища" — кроки, шепіт і відчуття присутності когось поруч.

Та історія Ловелла — не єдина трагедія маєтку. За переказами, наречена одного з господарів — Вільяма Ловелла — зникла під час весільної гри у хованки. Її шукали днями, але марно.

Минуло кілька років, і один зі слуг випадково відкрив стару свинцеву скриню для зберігання продуктів. Усередині лежало тіло молодої жінки в весільній сукні — ідеально збережене, але мертве.

Один із сучасних відвідувачів, чоловік на ім’я Джонатан, розповів, що відчув дивну зміну повітря, коли зайшов у стару голуб’ятню поруч із руїнами.

Залишки маєтку Мінстер-Ловелл-Голл Фото: historic-uk Обійстя залишається порожнім сотні років Фото: historic-uk

"Світло наче згасло. Настала тиша, така густа, що її можна було торкнутися. А потім я зробив фото — і побачив білу тінь на знімку. Після цього я просто втік", — згадує чоловік.

Наразі від маєтку лишилися лише мальовничі руїни серед полів. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити залишки зали, де колись вечеряв король Річард III, і ту саму кам’яну стіну, за якою колись знайшли Френсіса Ловелла.

Однак місцеві кажуть, якщо затриматися тут після заходу сонця, можна почути містичні звуки. За переказами можна почути, як хтось тихо пише пером по старому пергаменту і як пес ледь чутно шкрябає лапами по кам’яній підлозі.

Раніше Фокус розповідав про те, як камера зафіксувала появу привида. Мешканець американського штату Філадельфія Шейн Ірвін отримав повідомлення від камери спостереження про рух біля дверей свого дому.

Згодом стало відомо, скільки живуть привиди та коли помирають. На думку експерта з паранормальних явищ Браяна Стерлінга-Вете, у примар "закінчується енергія", після чого вони "розсіюються".