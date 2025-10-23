"Хорошая попытка": неудачная прятка мамы во время игры в прятки рассмешила ее дочь (видео)

Американка Мелисса решила поискать свою маму, которая спряталась от нее во время игры в прятки. После разоблачения дочь не сдерживала смеха, чем развеселила сеть.

Девушка нашла свою маму, которая пыталась слиться с рисунком на стене, но не выдержала и засмеялась от комичной ситуации. Об этом говорится в опубликованном ролике в Reddit.

Видео с дочерью и женщиной стало популярным — набрало более 18 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как Мелисса начинает съемки ролика и комментирует "поиски" мамы.

"Если кто-то видел мою маму...", — говорит американка, после чего через несколько секунд не сдерживается от смеха.

На видео заметно, что женщина пыталась спрятаться от Мелиссы, используя рисунок стен. Он по своим формам был практически идентичен платью, но это не помогло ей.

Сама Мелисса и ее мама не сдерживали смеха от курьезности ситуации. Когда дочь заливалась смехом на камеру, то ее мама старалась сохранять ту же позу, однако на кадрах заметно, что ей тоже трудно сдержать себя.

Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. Автор публикации не сообщил дополнительных деталей об этом курьезном случае.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, юзеры писали, что откровенно хохотали с курьезной ситуации. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Надеюсь, она ее найдет — она явно очень в отчаянии";

"Почему она показывает нам те обои и смеется?";

"Проверь за той шторой! Я видел, как штора сдвинулась!";

"Смеюсь целый день";

"Черт возьми, требую всех подробностей!";

"Хорошая попытка, но...".

