"Гарна спроба": невдала схованка мами під час гри в піжмурки розсмішила її дочку (відео)

Американка Меліса вирішила пошукати свою маму, яка заховалася від неї під час гри в хованки. Після викриття донька не стримувала сміху, чим розвеселила мережу.

Дівчина знайшла свою маму, яка намагалася злитися з малюнком на стіні, але не витримала та засміялася від комічної ситуації. Про це йдеться в опублікованому ролику в Reddit.

Відео з дочкою та жінкою стало популярним — набрало понад 18 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як Меліса починає зйомки ролика та коментує "пошуки" мами.

"Якщо хтось бачив мою маму…", — говорить американка, після чого за кілька секунд не стримується від сміху.

На відео помітно, що жінка намагалася сховатися від Меліси, використовуючи малюнок стін. Він за своїми формами був практично ідентичний сукні, але це не допомогло їй.

Відео дня

Сама Меліса та її мама не стримували сміху від курйозності ситуації. Коли дочка заливалася сміхом на камеру, то її мама старалася зберігати ту ж позу, однак на кадрах помітно, що їй теж важко стримати себе.

Наразі точно невідомо, де та коли були зняті ці кадри. Автор публікації не повідомив додаткових деталей про цей курйозний випадок.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, юзери писали, що відверто реготали з курйозної ситуації. Найбільше підтримки отримали наступні репліки:

"Сподіваюся, вона її знайде — вона явно дуже у розпачі";

"Чому вона показує нам ті шпалери та сміється?";

"Перевір за тією шторою! Я бачив, як штора рухнулась!";

"Регочу цілий день";

"Чорт забирай, вимагаю всіх подробиць!";

"Гарна спроба, але…".

Раніше Фокус розповідав про те, що маму та дочку часто називають близнюками. Вони кажуть, що їм це подобається, але так було не завжди.

Згодом стало відомо, як хлопчик взяв за руку чужу жінку та сплутав її з мамою. В одному розважальному центрі в Китаї сталася курйозна ситуація: хлопчик стояв біля "мами", яка знімала на камеру телефона.