Вместо чаевых: полиция поймала необычных клептоманов, которые воровали мебель в ресторанах (фото)

Полиция Испании арестовала семерых подозреваемых по подозрению в необычной клептомании. Группа из шести мужчин и одной женщины в течение двух месяцев систематически похищала мебель, принадлежавшую летним ресторанам.

Правоохранители обнаружили, что эта семерка похитила более 1 100 стульев с летних площадок ресторанов и баров в Мадриде и соседнем муниципалитете, сообщает AP.

По данным следствия, злоумышленники действовали ночью, обворовывая 18 заведений в Мадриде и городе Талавера-де-ла-Рейна (к юго-западу от столицы) в августе и сентябре. Общая стоимость убытков группы полиция оценила примерно в 60 тыс. евро (более 2,7 млн грн).

Задержанным инкриминируют кражу и участие в организованной преступной группировке. Как выяснили правоохранители, часть стульев они перепродавали в Испании, а остальные — вывозили в Марокко и Румынию.

Группа злоумышленников похитила более 1100 стульев Фото: Freepik

Сейчас все причастные находятся под стражей без права залога. В случае, если их вину докажут, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

СМИ указывает, что в Испании немало баров и ресторанов оставляют свою металлическую или пластиковую мебель под открытым небом на ночь. Обычно стулья складывают в стопки и приковывают цепями, однако преступники смогли обойти эти меры безопасности.

