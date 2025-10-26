Замість чайових: поліція впіймала незвичних клептоманів, які крали меблі в ресторанах (фото)

Поліція Іспанії заарештувала сімох підозрюваних за підозрою в незвичній клептоманії. Група з шести чоловіків та однієї жінки протягом двох місяців систематично викрадала меблі, які належали літнім ресторанам.

Правоохоронці виявили, що ця сімка викрала понад 1 100 стільців із літніх майданчиків ресторанів і барів у Мадриді та сусідньому муніципалітеті, повідомляє AP.

За даними слідства, зловмисники діяли вночі, обкрадаючи 18 закладів у Мадриді та місті Талавера-де-ла-Рейна (на південний захід від столиці) у серпні та вересні. Загальна вартість збитків групи поліція оцінила приблизно у 60 тис. євро (понад 2,7 млн грн).

Затриманим інкримінують крадіжку та участь в організованому злочинному угрупованні. Як з’ясували правоохоронці, частину стільців вони перепродавали в Іспанії, а решту — вивозили до Марокко та Румунії.

Група зловмисників викрала понад 1100 стільців Фото: Freepik

Наразі всі причетні перебувають під вартою без права застави. У випадку, якщо їхню провину доведуть, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

ЗМІ вказує, що в Іспанії чимало барів і ресторанів залишають свої металеві або пластикові меблі просто неба на ніч. Зазвичай стільці складають у стопки та прикують ланцюгами, однак злочинці змогли обійти ці заходи безпеки.

