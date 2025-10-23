ЦРУ хранило молчание 59 лет: впервые были показаны "инопланетяне" из Зоны 51 (фото)

Человечество получило шанс увидеть, как могут выглядеть инопланетяне, которых, по слухам, содержат на секретной военной базе в США.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта появились цифровые изображения предполагаемых обитателей Зоны 51. Ими оказались "классические" существа с огромными глазами и серой кожей. Об этом пишет Daily Express US.

Некоторые из них даже "примерили" земные модные предметы: ИИ изобразил инопланетян в солнцезащитных очках, словно они наслаждаются солнцем Невады.

По данным издания, эти изображения помогают представить, как могла бы выглядеть внеземная жизнь на одной из самых засекреченных баз планеты.

Зона 51 — сердце военных тайн и легенд о НЛО

Объект, расположенный в 83 милях к северо-западу от Лас-Вегаса, был создан в 1955 году для испытаний самолета Lockheed U-2. Долгие десятилетия правительство США отрицало само существование базы, пока ЦРУ не признало его официально лишь в 2014 году — после запроса в рамках Закона о свободе информации (FOIA).

Искусственный интеллект изобразил классического представителя предполагаемой внеземной расы Фото: AI Midjourney

Тем не менее цель базы остается окутанной тайной. Одни утверждают, что там проходят разработки новых видов вооружений, другие — что в подземных ангарах хранят тела инопланетян и обломки НЛО, сбитых в Розуэлле.

"Штурм Зоны 51" и туристический культ

В 2019 году шуточный призыв в Facebook "взять Зону 51 штурмом" собрал около 1 500 человек. Благодаря действиям властей попытка проникновения была предотвращена, но место превратилось в туристический символ. Сегодня трасса 375, получившая название Внеземное шоссе, привлекает охотников за НЛО со всего мира.

ИИ изобразил инопланетян в солнцезащитных очках Фото: AI Midjourney

Профессор психологии Дэвид Ладден объясняет феномен просто: "Когда правительство скрывает что-то десятилетиями, даже скептики начинают задаваться вопросом — а вдруг за воротами действительно есть то, что мы не должны видеть".

