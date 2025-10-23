ЦРУ зберігало мовчання 59 років: уперше було показано "інопланетян" із Зони 51 (фото)

Людство отримало шанс побачити, який вигляд можуть мати інопланетяни, яких, за чутками, утримують на секретній військовій базі в США.

Завдяки технологіям штучного інтелекту з'явилися цифрові зображення ймовірних мешканців Зони 51. Ними виявилися "класичні" істоти з величезними очима і сірою шкірою. Про це пише Daily Express US.

Деякі з них навіть "приміряли" земні модні предмети: ШІ зобразив інопланетян у сонцезахисних окулярах, немов вони насолоджуються сонцем Невади.

За даними видання, ці зображення допомагають уявити, який вигляд могло б мати позаземне життя на одній із найзасекреченіших баз планети.

Зона 51 — серце військових таємниць і легенд про НЛО

Об'єкт, розташований за 83 милі на північний захід від Лас-Вегаса, був створений у 1955 році для випробувань літака Lockheed U-2. Довгі десятиліття уряд США заперечував саме існування бази, поки ЦРУ не визнало його офіційно лише 2014 року — після запиту в рамках Закону про свободу інформації (FOIA).

Штучний інтелект зобразив класичного представника ймовірної позаземної раси Фото: AI Midjourney

Проте мета бази залишається оповитою таємницею. Одні стверджують, що там проходять розробки нових видів озброєнь, інші — що в підземних ангарах зберігають тіла інопланетян і уламки НЛО, збитих у Розуеллі.

"Штурм Зони 51" і туристичний культ

У 2019 році жартівливий заклик у Facebook "взяти Зону 51 штурмом" зібрав близько 1 500 осіб. Завдяки діям влади спробі проникнення запобігли, але місце перетворилося на туристичний символ. Сьогодні траса 375, що отримала назву Позаземне шосе, приваблює мисливців за НЛО з усього світу.

ШІ зобразив інопланетян у сонцезахисних окулярах Фото: AI Midjourney

Професор психології Девід Ладден пояснює феномен просто: "Коли уряд приховує щось десятиліттями, навіть скептики починають ставити собі запитання — а раптом за воротами справді є те, що ми не повинні бачити".

