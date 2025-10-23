Вблизи Лондона выставили на продажу остров: его цена остается до сих пор неизвестной (фото)

В Британии аукционный дом выставил на продажу остров Голлсмид-Айт площадью почти два гектара. Этот клочок суши имеет целый ряд особенностей, в частности отсутствие стартовой цены торгов.

Агентство Savills называет этот лот уникальной возможностью "приобрести целый остров на Темзе", сообщает издание Metro.

Журналисты пишут, что этот волшебный треугольный клочок земли посреди одного из самых спокойных участков Темзы возле шлюза Шиплейк. Здесь есть собственный причал для лодки, а добраться до этой локации сюда можно только по воде.

Сам остров расположен неподалеку от Генли-на-Темзе, известного как "самый элитный город Британии". Его первозданная красота годами привлекала прохожих и речных путешественников.

Сейчас аукционный дом не выставил стартовой цены или ставок на него. Поэтому остров может быть купленным за скромные средства, если найдутся желающие его приобрести. Поэтому, если повезет, можно стать владельцем частного острова за довольно скромную сумму.

Відео дня

Единственный причал на острове Фото: Savills Панорама островного пейзажа Фото: Savills

Нынешний владелец острова Джейми Воллер говорит, что это место идеально подходит для отдыха. Также здесь можно будет устроить "что-то более креативное" с учетом разрешений на застройку.

Директор Savills Auctions Гэри Мерфи добавляет, что несмотря на пустоту на острове, он имеет прекрасные перспективы. Британец убежден, что Холлсмид-Айт подойдет для многих целей.

"Хотя остров пока непригоден для жизни, он предлагает уникальную возможность создать собственный летний домик для встреч с друзьями, йога-ретритов или просто тихого уединения", — констатирует представитель Savills Auctions

Ранее Фокус рассказывал о том, как на острове без магазинов предлагают вакансию мечты. На острове Инис-Энлли (Бардси), расположенном у побережья северного Уэльса, ищут семью или пару для ухода за овцами и крупным рогатым скотом

Впоследствии стало известно, что туристы нашли остров, который напоминает сказочную страну. На его вершине стоит древнее аббатство, а к нему ведут извилистые мощеные улочки с маленькими магазинами и кафе.