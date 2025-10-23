Поблизу Лондона виставили на продаж острів: його ціна залишається досі невідомою (фото)

В Британії аукційний дім виставив на продаж острів Голлсмід-Айт площею майже два гектари. Цей клаптик суші має цілу низку особливостей, зокрема відсутність стартової ціни торгів.

Агентство Savills називає цей лот унікальною нагодою "придбати цілий острів на Темзі", повідомляє видання Metro.

Журналісти пишуть, що цей чарівний трикутний клаптик землі посеред однієї з найспокійніших ділянок Темзи біля шлюзу Шиплейк. Тут є власний причал для човна, а дістатися цієї локації сюди можна лише по воді.

Сам острів розташований неподалік від Генлі-на-Темзі, відомого як "найелітніше місто Британії". Його первісна краса роками приваблювала перехожих і річкових мандрівників.

Наразі аукційний дім не виставив стартової ціни чи ставок на нього. Тому острів може бути купленим за скромні кошти, якщо знайдуться охочі його придбати. Тож, якщо пощастить, можна стати власником приватного острова за доволі скромну суму.

Єдиний причал на острові Фото: Savills Панорама острівного пейзажу Фото: Savills

Нинішній власник острова Джеймі Воллер каже, що це місце ідеально підходить для відпочинку. Також тут можна буде влаштувати "щось більш креативне" з урахуванням дозволів на забудову.

Директор Savills Auctions Ґері Мерфі додає, що попри порожнечу на острові, він має чудові перспективи. Британець переконаний, що Голлсмід-Айт підійде для багатьох цілей.

"Хоч острів поки що непридатний для життя, він пропонує унікальну можливість створити власний літній будиночок для зустрічей із друзями, йога-ретритів або просто тихого усамітнення", — констатує представник Savills Auctions

