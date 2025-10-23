Женщина притворялась беременной 9 месяцев и "родила" куклу: как разоблачили обман (фото)

Британка Кира Казинс обманула собственного парня, родственников и друзей, которым сообщила о "беременности". Впоследствии ее обман был разоблачен, а женщина оказалась в очень затруднительном положении из-за своей лжи.

Она рассказывала близким, что ждет дочь, которую назвала Бонни-Лей Джойс, и даже "родила" ее, но это была реалистичная кукла, сообщает The Mirror.

Журналисты пишут, что британка мастерски поддерживала иллюзию беременности, используя накладной живот. Она делилась "обновлениями" в соцсетях, публиковала видео, где "малышня толкается".

Впоследствии Кира даже организовала вечеринку с раскрытием пола ребенка, украшенную розовым конфетти. Родные и друзья искренне верили, что Кира станет мамой. Ей дарили подарки, среди которых — роскошная детская коляска за 1000 фунтов (более 48 тысяч гривен). Даже ее парень, как сообщают знакомые, ничего не подозревал.

Відео дня

Кира Казинс притворялась беременной Фото: The Mirror Ее "ребенок" оказался куклой Фото: The Mirror

Впоследствии женщина пошла еще дальше в своем обмане: она рассказала, что ребенок родился с сердечным пороком, и начала публиковать фото новорожденной. Но именно это стало началом к разоблачению британки — ее родственники заметили, что "ребенок" никогда не плакал, а Кира не позволяла никому приближаться по "медицинским ограничениям".

Окончательно секрет Киры разоблачил один из родственников, который прикоснулся к "ребенку" и понял, что это — кукла. когда один из родственников случайно прикоснулся к "ребенку" и понял, что это кукла. После разоблачения Кира перестала общаться с семьей, а позже написала своему парню, что их "дочь умерла".

Ее подруга рассказала, что ее бойфренд даже не догадывался, что никакого ребенка нет. Она добавляет, что все "верили ее каждому слову", пока правда не вылезла на поверхность.

"Она публиковала сканы, говорила, что у ребенка проблемы с сердцем, а потом объявила о рождении. Мы все радовались вместе с ней", — вспоминает женщина.

Сама Кира после разоблачения потеряла большинство друзей, а ее парень порвал с ней отношения. После чего женщина публично извинилась перед всеми за собственный обман и надеется восстановить отношения с близкими.

"Я никогда не была беременной. Не было ни одного ребенка. Я сама придумала эту историю и зашла слишком далеко. Подделала фото, сканы, сообщения, и вела себя так, будто кукла была настоящей. Я знаю, что это отвратительно, и не ищу оправдания. Просто не знала, как остановиться. Я была в плохом психологическом состоянии, но это не оправдывает моих действий. Меня это будет преследовать еще долго", — призналась британка.

Ранее Фокус рассказывал о том, как женщина "эмоционально сломалась", родив чужого ребенка. Женщина несколько месяцев воспитывала мальчика перед тем, как отдать его биологическим родителям.

Впоследствии стало известно, что женщина травила ребенка ради комментов и лайков. Правоохранители начали расследование после того, как ребенка доставили в больницу с "сильным эмоциональным и физическим страданием и травмами".