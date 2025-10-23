Жінка прикидалася вагітною 9 місяців і "народила" ляльку: як викрили обман (фото)

Британка Кіра Казінс обманула власного хлопця, родичів і друзів, яким повідомила про "вагітність". Згодом її обман було викрито, а жінка опинилася в дуже скрутному становищі через свою брехню.

Вона розповідала близьким, що чекає на доньку, яку назвала Бонні-Лей Джойс, і навіть "народила" її, але то була реалістична лялька, повідомляє The Mirror.

Журналісти пишуть, що британка майстерно підтримувала ілюзію вагітності, використовуючи накладний живіт. Вона ділилася "оновленнями" у соцмережах, публікувала відео, де "малеча штовхається".

Згодом Кіра навіть організувала вечірку з розкриттям статі дитини, прикрашену рожевим конфеті. Рідні та друзі щиро вірили, що Кіра стане мамою. Їй дарували подарунки, серед яких — розкішна дитяча коляска за 1000 фунтів (понад 48 тисяч гривень). Навіть її хлопець, як повідомляють знайомі, нічого не підозрював.

Відео дня

Кіра Казінс вдавала вагітність Фото: The Mirror Її "дитина" виявилася лялькою Фото: The Mirror

Згодом жінка пішла ще далі у своєму обмані: вона розповіла, що дитина народилася з серцевою вадою, і почала публікувати фото новонародженої. Та саме це стало початком до викриття британки — її родичі помітили, що "дитина" ніколи не плакала, а Кіра не дозволяла нікому наближатися з "медичних обмежень".

Остаточно секрет Кіри викрив один з родичів, який торкнувся до "дитя" та зрозумів, що це — лялька. коли один із родичів випадково доторкнувся до "дитини" й зрозумів, що це лялька. Після викриття Кіра перестала спілкуватися з родиною, а пізніше написала своєму хлопцю, що їхня "донька померла".

Її подруга розповіла, що її бойфренд навіть не здогадувався, що ніякої дитини немає. Вона додає, що всі "вірили її кожному слову", допоки правда не вилізла на поверхню.

"Вона публікувала скани, казала, що в дитини проблеми з серцем, а потім оголосила про народження. Ми всі раділи разом із нею", — згадує жінка.

Сама Кіра після викриття втратила більшість друзів, а її хлопець порвав з нею стосунки. Після чого жінка публічно перепросила у всіх щодо власного обману та сподівається відновити відносини з близькими.

"Я ніколи не була вагітною. Не було жодної дитини. Я сама вигадала цю історію й зайшла надто далеко. Підробила фото, скани, повідомлення, і поводилася так, ніби лялька була справжньою. Я знаю, що це огидно, і не шукаю виправдання. Просто не знала, як зупинитися. Я була в поганому психологічному стані, але це не виправдовує моїх дій. Мене це переслідуватиме ще довго", — зізналася британка.

Раніше Фокус розповідав про те, як жінка "емоційно зламалась", народивши чужу дитину. Жінка декілька місяців виховувала хлопчика перед тим, як віддати його біологічним батькам.

Згодом стало відомо, що жінка труїла дитину заради коментів і лайків. Правоохоронці почали розслідування після того, як дитину доставили в лікарню з "сильним емоційним і фізичним стражданням і травмами".