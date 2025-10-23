Почему опасно пересаживаться на пустое место в самолете: объяснение пилота (фото)

По словам бывшего капитана Пита Хатчисона, это способно повлиять на центровку самолета и создать риск при взлете и посадке. Эксперты советуют всегда согласовывать смену мест с экипажем.

Пилот отметил, что пересадка представляет серьезную проблему безопасности в основном на рейсах с заполняемостью менее 80%. Об этом пишет The Independent.

Пит Хатчисон, бывший капитан авиакомпании Virgin Atlantic и известный в соцсетях как "Пит — ирландский пилот", рассказал, что массовая или несогласованная пересадка пассажиров способна изменить расчетную центровку воздушного судна. По его словам, фюзеляж самолета "похож на качели" — неправильное распределение веса может привести к чрезмерному завалу носа или хвоста.

"Если все пассажиры будут сидеть в передней части самолета, это может затруднить взлет или даже сделать его невозможным. И наоборот, если все переместятся в хвостовую часть, самолет может опрокинуться на хвост при взлете или задеть хвост при посадке", — пояснил Хатчисон.

Он напомнил, что расположение пассажиров учитывается при подготовке к рейсу в загрузочной ведомости: планирование загрузки включает учет экипажа, пассажиров, багажа, груза, топлива и бортпитания. Эти данные проверяют и наземные службы, и командир воздушного судна, чтобы обеспечить, что центр тяжести остается в допустимых пределах.

Пилот напомнил, что расположение пассажиров учитывается при подготовке к рейсу в загрузочной ведомости

При этом Хатчисон отметил, что пересадка представляет серьезную проблему безопасности в основном на рейсах с заполняемостью менее 80%. На таких рейсах экипаж заранее распределяет пассажиров так, чтобы центровка оставалась в норме. Также важна блокировка аварийных выходов: место у аварийного выхода нельзя покидать без разрешения.

Дополнительные риски при несанкционированной смене мест связаны с обслуживанием и оперативной связью. Джей Роберт, бывший старший бортпроводник Emirates и основатель сервиса Fly Guy's Cabin Crew Lounge, рассказал, что системы авиакомпаний привязывают персональную информацию пассажира к конкретному месту.

"Если пассажир перемещается, не сообщая нам об этом, нам приходится начинать поиски, чтобы его отыскать", — отметил он. Это может затруднить доставку спецпитания или оперативное оповещение в экстренной ситуации.

Некоторые авиакомпании (например Southwest) исторически практиковали свободный выбор мест при посадке (хотя компания планирует отказаться от этой системы в 2026 году). По словам Хатчисона, это не означает автоматически небезопасное поведение, но требует дополнительных мер распределения пассажиров и учета центровки.

