Чому небезпечно пересідати на порожнє місце в літаку: пояснення пілота (фото)

За словами колишнього капітана Піта Гатчісона, це здатне вплинути на центрування літака і створити ризик під час зльоту і посадки. Експерти радять завжди погоджувати зміну місць з екіпажем.

Пілот зазначив, що пересадка є серйозною проблемою безпеки переважно на рейсах із заповнюваністю менше ніж 80%. Про це пише The Independent.

Піт Гатчісон, колишній капітан авіакомпанії Virgin Atlantic і відомий у соцмережах як "Піт — ірландський пілот", розповів, що масова або неузгоджена пересадка пасажирів здатна змінити розрахункове центрування повітряного судна. За його словами, фюзеляж літака "схожий на гойдалки" — неправильний розподіл ваги може призвести до надмірного завалу носа або хвоста.

"Якщо всі пасажири сидітимуть у передній частині літака, це може ускладнити зліт або навіть зробити його неможливим. І навпаки, якщо всі перемістяться у хвостову частину, літак може перекинутися на хвіст під час зльоту або зачепити хвіст під час посадки", — пояснив Гатчісон.

Він нагадав, що розташування пасажирів враховується під час підготовки до рейсу в завантажувальній відомості: планування завантаження передбачає врахування екіпажу, пасажирів, багажу, вантажу, палива і бортхарчування. Ці дані перевіряють і наземні служби, і командир повітряного судна, щоб забезпечити, що центр ваги залишається в допустимих межах.

Фото: Instagram

При цьому Гатчісон зазначив, що пересадка є серйозною проблемою безпеки переважно на рейсах із заповнюваністю менше ніж 80%. На таких рейсах екіпаж заздалегідь розподіляє пасажирів так, щоб центрування залишалося в нормі. Також важливим є блокування аварійних виходів: місце біля аварійного виходу не можна залишати без дозволу.

Додаткові ризики при несанкціонованій зміні місць пов'язані з обслуговуванням і оперативним зв'язком. Джей Роберт, колишній старший бортпровідник Emirates і засновник сервісу Fly Guy's Cabin Crew Lounge, розповів, що системи авіакомпаній прив'язують персональну інформацію пасажира до конкретного місця.

"Якщо пасажир переміщується, не повідомляючи нам про це, нам доводиться починати пошуки, щоб його відшукати", — зазначив він. Це може ускладнити доставку спецхарчування або оперативне оповіщення в екстреній ситуації.

Деякі авіакомпанії (наприклад Southwest) історично практикували вільний вибір місць під час посадки (хоча компанія планує відмовитися від цієї системи у 2026 році). За словами Гатчісона, це не означає автоматично небезпечну поведінку, але вимагає додаткових заходів розподілу пасажирів і врахування центрування.

