Пара взяла хаски из приюта: они не могут привыкнуть к тому, что любимец делает каждую ночь (фото)

Мужчина из Польши решил взять вместе со своей девушкой хаски из приюта 2 года назад. Прошло время, однако животное до сих пор продолжает делать каждую ночь одну вещь, которая удивляет владельцев.

Мацей каждую ночь наблюдает, как его любимец Трюфель регулярно заглядывает в спальню владельцев, чтобы убедиться в том, что они до сих пор находятся там и не покинули его. Об этой истории рассказало издание Newsweek.

Как выяснилось, собака с первых дней построила неразрывную связь с парой, которая ее приютила. Пес оказался очень любящим и дружелюбным и любит проводить время со своей семьей.

Однако, несмотря на такой характер собаки, пара до сих пор не может смириться с тем, что хаски постоянно проверяет, на месте ли его люди.

Newsweek | хаски каждую ночь проверяет, на месте ли его хозяева

Трюфель, которого "усыновила" пара, назван так в честь вида грибов, поскольку и Мацей, и его девушка обожают их. К тому же они так назвали собаку из-за сходства по цвету — Трюфель черно-белый, как и гриб.

"Мы с моей девушкой оба любим трюфели, и поскольку они бывают черно-белыми, это имя идеально соответствует его цветам", — пояснил мужчина.

Пара до сих пор не уверена, к какой именно породе принадлежит Трюфель. Люди утверждают, что это хаски, однако Мацей склоняется к мнению, что он похож на миниатюрного хаски-маламута.

Хаски каждую ночь проверяет, на месте ли его люди: реакция соцсетей

Трогательной историей о своей собаке пара решила поделиться в соцсетях. На странице в Instagram они показали кадры, как Трюфель проверяет каждую ночь, находятся ли они на месте.

Пользователи бурно отреагировали на кадры. Видеоролик собрал более 17 тысяч лайков и сотни комментариев.

"Другой взгляд на это заключается в том, что он проверяет, в безопасности ли ты, ты же знаешь, он считает это своим долгом", — отметил один из пользователей;

"Это вызвало слезы на моих глазах", — отметила другая комментаторка;

"Мои собаки, которых я имею с самого их рождения, делают это. Они просто пытаются защитить вас", — поделилась собственной историей другая пользовательница.

Пара утверждает: им невероятно повезло, что с ними живет заботливый и верный четвероногий друг.

