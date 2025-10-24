Пара взяла хаскі із притулку: вони не можуть звикнути до того, що улюбленець робить щоночі (фото)

Чоловік з Польщі вирішив взяти разом з своєю дівчиною хаскі із притулку 2 роки тому. Минув час, однак тварина досі продовжує робити щоночі одну річ, яка дивує власників.

Мацей кожної ночі спостерігає, як його улюбленець Трюфель регулярно заглядає у спальню власників, аби переконатися у тому, що вони досі перебувають там і не покинули його. Про цю історію розповіло видання Newsweek.

Як з'ясувалося, собака з перших днів побудувала нерозривний зв'язок із парою, яка його прихистила. Пес виявився дуже люблячим і дружнім й любить проводити час зі своєю сім'єю.

Однак, попри такий характер собаки, пара досі не може змиритися з тим, що хаскі постійно перевіряє, чи на місці його люди.

Newsweek | хаскі кожної ночі перевіряє, чи на місці його господарі

Трюфель, якого "усиновила" пара, названий так на честь виду грибів, оскільки і Мацей, і його дівчина обожнюють їх. До того ж вони так назвали собаку через схожість за кольором — Трюфель чорно-білий, як і гриб.

Відео дня

"Ми з моєю дівчиною обоє любимо трюфелі, і оскільки вони бувають чорно-білими, це ім'я ідеально відповідає його кольорам", — пояснив чоловік.

Пара досі не впевнена, до якої саме породи належить Трюфель. Люди стверджують, що це хаскі, однак Мацей схиляється до думки, що він схожий на мініатюрного хаскі-маламута.

Хаскі щоночі перевіряє, чи на місці його люди: реакція соцмереж

Зворушливою історією про свого собаку пара вирішила поділитися у соцмережах. На сторінці в Instagram вони показали кадри, як Трюфель перевіряє кожної ночі, чи вони перебувають на місці.

Користувачі бурхливо відреагували на кадри. Відеоролик зібрав понад 17 тисяч уподобань та сотні коментарів.

"Інший погляд на це полягає в тому, що він перевіряє, чи ти в безпеці, ти ж знаєш, він вважає це своїм обов'язком", — зауважив один із користувачів;

"Це викликало сльози на моїх очах", — зауважила інша коментаторка;

"Мої собаки, яких я маю з самого їхнього народження, роблять це. Вони просто намагаються захистити вас", — поділилася власною історією інша користувачка.

Пара стверджує: їм неймовірно пощастило, що з ними живе турботливий та вірний чотирилапий друг.

Нагадаємо, 17 жовтня у Newsweek поділилися історією, як чоловік залишив хаскі наодинці вдома: він не був готовим до того, що побачить після повернення.

Також раніше у Newsweek розповіли, як жінка відвела коргі у центр дресування: однак поведінка її собаки змусила ніяковіти.