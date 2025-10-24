Пара взяла хаскі із притулку: вони не можуть звикнути до того, що улюбленець робить щоночі (фото)
Чоловік з Польщі вирішив взяти разом з своєю дівчиною хаскі із притулку 2 роки тому. Минув час, однак тварина досі продовжує робити щоночі одну річ, яка дивує власників.
Мацей кожної ночі спостерігає, як його улюбленець Трюфель регулярно заглядає у спальню власників, аби переконатися у тому, що вони досі перебувають там і не покинули його. Про цю історію розповіло видання Newsweek.
Як з'ясувалося, собака з перших днів побудувала нерозривний зв'язок із парою, яка його прихистила. Пес виявився дуже люблячим і дружнім й любить проводити час зі своєю сім'єю.
Однак, попри такий характер собаки, пара досі не може змиритися з тим, що хаскі постійно перевіряє, чи на місці його люди.
Трюфель, якого "усиновила" пара, названий так на честь виду грибів, оскільки і Мацей, і його дівчина обожнюють їх. До того ж вони так назвали собаку через схожість за кольором — Трюфель чорно-білий, як і гриб.
"Ми з моєю дівчиною обоє любимо трюфелі, і оскільки вони бувають чорно-білими, це ім'я ідеально відповідає його кольорам", — пояснив чоловік.
Пара досі не впевнена, до якої саме породи належить Трюфель. Люди стверджують, що це хаскі, однак Мацей схиляється до думки, що він схожий на мініатюрного хаскі-маламута.
Хаскі щоночі перевіряє, чи на місці його люди: реакція соцмереж
Зворушливою історією про свого собаку пара вирішила поділитися у соцмережах. На сторінці в Instagram вони показали кадри, як Трюфель перевіряє кожної ночі, чи вони перебувають на місці.
Користувачі бурхливо відреагували на кадри. Відеоролик зібрав понад 17 тисяч уподобань та сотні коментарів.
- "Інший погляд на це полягає в тому, що він перевіряє, чи ти в безпеці, ти ж знаєш, він вважає це своїм обов'язком", — зауважив один із користувачів;
- "Це викликало сльози на моїх очах", — зауважила інша коментаторка;
- "Мої собаки, яких я маю з самого їхнього народження, роблять це. Вони просто намагаються захистити вас", — поділилася власною історією інша користувачка.
Пара стверджує: їм неймовірно пощастило, що з ними живе турботливий та вірний чотирилапий друг.
Нагадаємо, 17 жовтня у Newsweek поділилися історією, як чоловік залишив хаскі наодинці вдома: він не був готовим до того, що побачить після повернення.
Також раніше у Newsweek розповіли, як жінка відвела коргі у центр дресування: однак поведінка її собаки змусила ніяковіти.