25 лет брака: женщина подала на развод после того, как муж съел ее кусок торта
После 25 лет совместной жизни женщина решила подать на развод после того, как муж съел ее кусок чизкейка. По ее словам, этот поступок стал последней каплей в отношениях, где она долгие годы чувствовала себя недооцененной.
46-летняя женщина поделилась на популярном форуме Reddit историей, которая началась с безобидного десерта, а закончилась разводом после 25 лет совместной жизни.
Во время поездки, которую муж организовал в честь их годовщины, он съел ее кусок чизкейка и этим, как оказалось, поставил точку в их браке.
"Я просто устала притворяться, что меня устраивают крошки. Этот кусочек чизкейка стал символом того, что я получаю от этого брака", — написала женщина.
В публикации она рассказала, как надеялась, что поездка "возродит отношения", но вместо этого снова столкнулась с безразличием мужа. Его жест с чизкейком стал последней каплей.
"После 25 лет заботы, поддержки и бесконечных компромиссов — даже на годовщину я не смогла получить свой кусок", — призналась она.
Реакция соцсетей
История мгновенно стала вирусной, набрав тысячи комментариев. Большинство поддержали женщину, отметив, что проблема — не в десерте:
"Дело определенно не в торте. Это о том, что он не слышал тебя 25 лет", — написал один пользователь.
Другой добавил: "Она заслуживает человека, который не просто не съест ее кусок, а будет защищать его".
