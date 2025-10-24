25 років шлюбу: жінка подала на розлучення після того, як чоловік з'їв її шматок торта
Після 25 років спільного життя жінка вирішила подати на розлучення після того, як чоловік з'їв її шматок чізкейка. За її словами, цей вчинок став останньою краплею у стосунках, де вона довгі роки почувалася недооціненою.
46-річна жінка поділилася на популярному форумі Reddit історією, яка почалася з нешкідливого десерту, а закінчилася розлученням після 25 років спільного життя.
Під час поїздки, яку чоловік організував на честь їхньої річниці, він з'їв її шматок чізкейка і цим, як виявилося, поставив крапку в їхньому шлюбі.
"Я просто втомилася прикидатися, що мене влаштовують крихти. Цей шматочок чізкейка став символом того, що я отримую від цього шлюбу", — написала жінка.
У публікації вона розповіла, як сподівалася, що поїздка "відродить стосунки", але замість цього знову зіткнулася з байдужістю чоловіка. Його жест із чізкейком став останньою краплею.
"Після 25 років турботи, підтримки та нескінченних компромісів — навіть на річницю я не змогла отримати свій шматок", — зізналася вона.
Реакція соцмереж
Історія миттєво стала вірусною, набравши тисячі коментарів. Більшість підтримали жінку, зазначивши, що проблема — не в десерті:
"Справа безумовно не в торті. Це про те, що він не чув тебе 25 років", — написав один користувач.
Інший додав: "Вона заслуговує на людину, яка не просто не з'їсть її шматок, а захищатиме його".
Раніше Фокус повідомляв, що наречена пошила власну весільну сукню і заощадила тисячі доларів. Багато користувачів відповіли на незвичайну ідею і похвалили американку.
Також стало відомо, що наречену та її подружок вигнали з орендованого житла в день весілля. Тієрані та її свиту попросили виселитися, поки дівчата робили макіяж і зачіски.