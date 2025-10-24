Затерянная деревня на побережье: почему люди покинули свои дома и больше не вернулись

Когда-то Тайд-Миллс в английском Сассексе был шумным портовым поселением с собственными мельницами, школой и кузницей. Сегодня от него остались лишь руины, скрытые среди болот, а его история напоминает о переменчивости времени.

Еще менее ста лет назад в деревне жили десятки семей, работавших на приливной мельнице, ставшей сердцем этого уникального места. Об этом пишет Mirror.

Когда-то на побережье Сассекса кипела жизнь. Деревня Тайд-Миллс, основанная вокруг мельницы 1761 года, была примером трудолюбия и процветания. Мужчины загружали баржи зерном, женщины штопали мешки с мукой, а все сообщество жило ритмом приливов и отливов.

Однако судьба поселения складывалась непросто. В 1795 году его потрясла трагедия — голодающие английские солдаты во времена наполеоновских войн похитили 200 мешков муки и были вскоре казнены. Этот эпизод надолго остался в памяти местных жителей.

Сегодня Тайд-Миллс — место прогулок и исследований, где среди трав можно увидеть очертания старых домов Фото: Creative Commons

Новый расцвет пришел в 1805 году, когда мельницу приобрел промышленник Уильям Кэтт. Он превратил деревню в процветающее хозяйство, построив теплицы с ананасами и инжиром, но ввел строгий распорядок: ворота Тайд-Миллс закрывались ровно в 22:10, а опоздавших наказывали.

С развитием железной дороги в 1864 году экономическое значение мельницы угасло. Шторм разрушил здание и засорил пруд камнями, а сама деревня начала вымирать.

Останки построек Тайд-Миллс напоминают о бурной истории деревни Фото: Creative Commons

К началу XX века Тайд-Миллс получил вторую жизнь. Там построили радиомачту и базу гидросамолетов. Но уже к 1930-м годам он вновь пришел в упадок. Газета Daily Mail писала про тяжелые условия, которыми являлись отсутствие водопровода, канализации и электричества. Жители брали воду из одной колонки, а отходы выбрасывали прямо в море.

В 1940 году последние семьи были переселены, а деревню сровняли с землей для укрепления береговой обороны во время Второй мировой войны.

Издание отмечает, что сегодня о Тайд-Миллсе напоминают лишь руины и очертания фундаментов среди травы и камней. Это тихое место стало напоминанием о том, как время способно стереть даже самые оживленные поселения, оставив лишь шепот их историй в ветре у моря.

