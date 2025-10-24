Загублене село на узбережжі: чому люди покинули свої домівки і більше не повернулися

Колись Тайд-Міллс в англійському Сассексі був галасливим портовим поселенням із власними млинами, школою та кузнею. Сьогодні від нього залишилися лише руїни, приховані серед боліт, а його історія нагадує про мінливість часу.

Ще менше ста років тому в селі жили десятки сімей, які працювали на приливному млині, що став серцем цього унікального місця. Про це пише Mirror.

Колись на узбережжі Сассекса вирувало життя. Село Тайд-Міллс, засноване навколо млина 1761 року, було прикладом працьовитості та процвітання. Чоловіки завантажували баржі зерном, жінки штопали мішки з борошном, а вся спільнота жила ритмом припливів і відливів.

Однак доля поселення складалася непросто. 1795 року його вразила трагедія — голодуючі англійські солдати за часів наполеонівських війн викрали 200 мішків борошна, яких незабаром стратили. Цей епізод надовго залишився в пам'яті місцевих жителів.

Сьогодні Тайд-Міллс — місце прогулянок і досліджень, де серед трав можна побачити обриси старих будинків Фото: Creative Commons

Новий розквіт прийшов 1805 року, коли млин придбав промисловець Вільям Кетт. Він перетворив село на процвітаюче господарство, побудувавши теплиці з ананасами та інжиром, але ввів суворий розпорядок: ворота Тайд-Міллс зачинялися рівно о 22:10, а тих, хто запізнився, карали.

З розвитком залізниці 1864 року економічне значення млина згасло. Шторм зруйнував будівлю і засмітив ставок камінням, а саме село почало вимирати.

Залишки будівель Тайд-Міллс нагадують про бурхливу історію села Фото: Creative Commons

До початку XX століття Тайд-Міллс отримав друге життя. Там побудували радіощоглу і базу гідролітаків. Але вже до 1930-х років він знову занепав. Газета Daily Mail писала про важкі умови, якими були відсутність водопроводу, каналізації та електрики. Жителі брали воду з однієї колонки, а відходи викидали прямо в море.

У 1940 році останні сім'ї були переселені, а село зрівняли із землею для зміцнення берегової оборони під час Другої світової війни.

Видання зазначає, що сьогодні про Тайд-Міллс нагадують лише руїни та обриси фундаментів серед трави та каміння. Це тихе місце стало нагадуванням про те, як час здатен стерти навіть найжвавіші поселення, залишивши лише шепіт їхніх історій у вітрі біля моря.

