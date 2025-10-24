Самое высокое здание мира возведут к 2028 году: в аравийской башне откроют отель и смотровую площадку (фото)

В городе Джидда (Саудовская Аравия) возобновлено строительство самого высокого в мире сооружения — башни Джидды, которая достигнет более одного километра в высоту. Завершение проекта запланировано на 2028 год, в здании откроют отель, офисы, апартаменты и смотровую площадку.

Как сообщает Daily Mail, после семилетнего перерыва Саудовская Аравия снова начала работы над возведением башни Джидды — будущего рекордсмена по высоте. Здание станет центральным элементом нового экономического района Джидды на побережье Красного моря, стоимость застройки которого оценивают в 20 млрд долларов (837 млрд грн).

Башня Джидди Фото: Скриншот

Проект башни Джидды был заморожен в 2018 году из-за арестов руководителей компании Saudi Binladin Group во время антикоррупционной кампании, а также из-за пандемии COVID-19. Работы возобновились в январе 2025 года. По данным Design Boom, ориентировочная стоимость строительства составляет 780 млн фунтов стерлингов (37 млрд грн), а ввод в эксплуатацию запланирован до 2028 года.

Відео дня

Башня высотой 1000 метров превысит высоту небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае (828 метров) на 180 метров. Проект разработала архитектурная фирма Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, которая также создавала дизайн Бурдж-Халифы.

Будущее сооружение будет иметь 168 этажей. В нем разместят отель Four Seasons, элитные жилые апартаменты, офисные помещения и самую высокую в мире смотровую площадку. На 157 этаже обустроят панорамную террасу, откуда будут открываться виды на Джидду и Красное море.

На 157-м этаже с террасы ждут потрясающие виды с террасы Фото: Скриншот

Здание получит систему из 56 скоростных лифтов, которые будут двигаться со скоростью до 10 метров в секунду. Его конструкция из железобетона и стали будет иметь коническую форму, что уменьшает влияние сильных ветров и позволяет эффективно использовать пространство верхних этажей.

Правительство Саудовской Аравии позиционирует проект как символ национального развития и часть масштабной стратегии экономической диверсификации. Страна активно инвестирует в туризм и культуру, открывая международные гостиничные бренды — Mandarin Oriental, Intercontinental, St Regis, Shangri-La и Four Seasons.

"Мы стремимся сделать Саудовскую Аравию новым центром международного туризма и бизнеса", — заявил наследный принц Мухаммед бин Салман.

Напомним, Саудовская Аравия открыла границы для туристов в 2019 году. С тех пор в стране активно развивается туристическая инфраструктура, проводятся международные события, в частности автогонки Формулы-1 и крупные боксерские турниры. Новые проекты, такие как башня Джидды, призваны укрепить позиции королевства как глобального центра туризма и инноваций.

Как сообщал Фокус, заброшенную историческую башню в британском графстве Кент превратили в люксовый особняк.

Фокус также писал, что француз поднялся на Эйфелеву башню на велосипеде.