Найвищу будівлю світу зведуть до 2028 року: в аравійській вежі відкриють готель і оглядовий майданчик (фото)

У місті Джидда (Саудівська Аравія) відновлено будівництво найвищої у світі споруди — вежі Джидди, яка сягне понад одного кілометра у висоту. Завершення проєкту заплановано на 2028 рік, у будівлі відкриють готель, офіси, апартаменти та оглядовий майданчик.

Як повідомляє Daily Mail, після семирічної перерви Саудівська Аравія знову розпочала роботи над зведенням вежі Джидди — майбутнього рекордсмена за висотою. Будівля стане центральним елементом нового економічного району Джидди на узбережжі Червоного моря, вартість забудови якого оцінюють у 20 млрд доларів (837 млрд грн).

Вежа Джидди Фото: Скриншот

Проєкт вежі Джидди було заморожено у 2018 році через арешти керівників компанії Saudi Binladin Group під час антикорупційної кампанії, а також через пандемію COVID-19. Роботи відновилися у січні 2025 року. За даними Design Boom, орієнтовна вартість будівництва становить 780 млн фунтів стерлінгів (37 млрд грн), а введення в експлуатацію заплановано до 2028 року.

Вежа заввишки 1000 метрів перевищить висоту хмарочоса Бурдж-Халіфа в Дубаї (828 метрів) на 180 метрів. Проєкт розробила архітектурна фірма Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, яка також створювала дизайн Бурдж-Халіфи.

Майбутня споруда матиме 168 поверхів. У ній розмістять готель Four Seasons, елітні житлові апартаменти, офісні приміщення та найвищий у світі оглядовий майданчик. На 157 поверсі облаштують панорамну терасу, звідки відкриватимуться краєвиди на Джидду та Червоне море.

На 157-му поверсі з тераси чекають приголомшливі краєвиди Фото: Скриншот

Будівля отримає систему з 56 швидкісних ліфтів, які рухатимуться зі швидкістю до 10 метрів за секунду. Її конструкція із залізобетону та сталі матиме конічну форму, що зменшує вплив сильних вітрів і дозволяє ефективно використовувати простір верхніх поверхів.

Уряд Саудівської Аравії позиціює проєкт як символ національного розвитку та частину масштабної стратегії економічної диверсифікації. Країна активно інвестує в туризм і культуру, відкриваючи міжнародні готельні бренди — Mandarin Oriental, Intercontinental, St Regis, Shangri-La та Four Seasons.

"Ми прагнемо зробити Саудівську Аравію новим центром міжнародного туризму та бізнесу", — заявив спадкоємний принц Мухаммед бін Салман.

Нагадаємо, Саудівська Аравія відкрила кордони для туристів у 2019 році. Відтоді в країні активно розвивається туристична інфраструктура, проводяться міжнародні події, зокрема автоперегони Формули-1 та великі боксерські турніри. Нові проєкти, такі як вежа Джидди, покликані зміцнити позиції королівства як глобального центру туризму та інновацій.

