Все куда запутаннее: тест ДНК раскрыл скрытую родителями правду о женщине (фото)

24-летняя американка считала себя приемным ребенком, как ей говорили все время родители. Подаренный парнем на день рождения тест ДНК открыл неожиданную правду, которая является "куда более запутанной".

Девушка говорит, что в пять лет ей рассказали о том, что удочерили и что несмотря на этот факт, ее будут любить как своего ребенка, рассказывает героиня истории в Reddit.

По словам американки, ее всегда любили и никогда не обижали. Затем ей оплатили обучение в колледже и помогли получить степень магистра.

На день рождения парень подарил ей ДНК-тест. Решили пройти его вместе — просто "для развлечения", чтобы узнать больше о своем происхождении.

"Я согласилась, потому что была заинтересована. Мне было интересно, кто мои биологические родители, хотя я и понимала, что, если бы они хотели меня найти, сделали бы это после моих 18 лет", — говорит американка.

Результаты теста раскрыли неожиданную правду

Но результаты, полученные онлайн, стали настоящим шоком. Оказалось, что приемная семья героини истории оказалась ее биологической родней.

"Оба набора дедушек и бабушек совпали как родные, и даже несколько двоюродных братьев и сестер — с обеих сторон. Это было чрезвычайно странно", — пишет женщина.

Американка утверждает, что ее родители никогда не проходили тест, поэтому она обратилась к старшему брату. Тот после услышанного сказал, что тоже ничего не знал.

"Мой брат также усыновлен. Он не помнит, когда меня впервые привели домой. Теперь я думаю, стоит ли мне с ними поговорить и узнать, что происходит на самом деле", — спросила совета героиня истории.

Реакция пользователей

Пользователи Reddit предположили, что такая запутанность может иметь довольно запутанную правду. В частности, следующие версии высказали юзеры под сообщением женщины:

"Так бывает, когда ребенка усыновляют родственники. Возможно, твоя биологическая мама — двоюродная сестра или тетя, которая была подростком, когда тебя родила";

"Если совпадение есть по обеим линиям, то история сложнее. Возможно, один из твоих родителей не мог иметь детей, и кто-то из родных помог зачать, но все решили держать в строгой тайне";

"Спроси, у кого именно тебя "усыновили", и объясни, что результаты теста совпадают по обе стороны семьи. Тогда увидишь, как они отреагируют";

"Я боюсь думать об инцесте, но предполагаю о близком кровном родстве родителей";

"Этот разговор нужен, несмотря на то, что правда может очень сильно навредить всем".

