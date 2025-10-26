Все куди заплутаніше: тест ДНК розкрив приховану батьками правду про жінку (фото)

24-річна американка вважала себе прийомною дитиною, як їй говорили весь час батьки. Подарований хлопцем на день народження тест ДНК відкрив неочікувану правду, яка є "куди заплутанішою".

Дівчина говорить, що в п'ять років їй розповіли про те, що вдочерили та що попри цей факт, її любитимуть як свою дитину, розповідає героїня історії в Reddit.

За словами американки, її завжди любили та ніколи не ображали. Потім їй оплатили навчання в коледжі та допомогли здобути ступінь магістра.

На день народження хлопець подарував їй ДНК-тест. Вирішили пройти його разом — просто "для розваги", щоб дізнатися більше про своє походження.

"Я погодилася, бо була зацікавлена. Мені було цікаво, хто мої біологічні батьки, хоча я й розуміла, що, якби вони хотіли мене знайти, зробили б це після моїх 18 років", — каже американка.

Відео дня

Результати теста розкрили неочікувану правду Фото: Pexels

Та результати, отримані онлайн, стали справжнім шоком. Виявилося, що прийомна родина героїні історії виявилася її біологічною ріднею.

"Обидва набори дідусів і бабусь збіглися як рідні, і навіть кілька двоюрідних братів і сестер — з обох боків. Це було надзвичайно дивно", — пише жінка.

Американка стверджує, що її батьки ніколи не проходили тест, тож вона звернулася до старшого брата. Той після почутого сказав, що теж нічого не знав.

"Мій брат також усиновлений. Він не пам’ятає, коли мене вперше привели додому. Тепер я думаю, чи варто мені з ними поговорити й дізнатися, що відбувається насправді", — запитала поради героїня історії.

Реакція користувачів

Користувачі Reddit припустили, що така заплутаність може мати доволі заплутану правду. Зокрема, наступні версії висловили юзери під дописом жінки:

"Так буває, коли дитину усиновлюють родичі. Можливо, твоя біологічна мама — двоюрідна сестра або тітка, яка була підлітком, коли тебе народила";

"Якщо збіг є по обох лініях, то історія складніша. Можливо, один із твоїх батьків не міг мати дітей, і хтось із рідних допоміг зачати, але все вирішили тримати в суворій таємниці";

"Спитай, у кого саме тебе "усиновили", і поясни, що результати тесту збігаються по обох боках родини. Тоді побачиш, як вони відреагують";

"Я боюся думати про інцест, але припускаю про близьку кровну спорідненість батьків";

"Ця розмова потрібна, попри те, що правда може дуже сильно нашкодити всім".

Раніше Фокус розповідав про те, як тест ДНК викрив багаторічну брехню матері та розвалив шлюб батьків. 19-річний юнак із США підозрював, що чоловік, який його виховував, насправді не є його рідним татом.

Згодом стало відомо, що чоловік дізнався правду про своє народження 59 років потому. Коли чоловік зробив тест ДНК, він зміг дізнатися неочікувану правду про своє народження, батьків і чому його покинули малюком.