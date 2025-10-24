Мужчина купил старую камеру и увидел тысячи снимков, которые изменили его жизнь (фото)

Покупка подержанной камеры обернулась находкой более восьми тысяч уникальных снимков, запечатлевших путешествия незнакомой пары по всему миру.

Житель Торонто (Канада) Кайл, увлекающийся коллекционированием старых цифровых фотоаппаратов, неожиданно сделал открытие, которое заставило его по-новому взглянуть на жизнь. Своей историей мужчина поделился на популярном форуме Reddit.

Кайл рассказал, что коллекционирует старые камеры из-за их "неидеальных, но душевных" снимков. В преддверии свадьбы сестры он решил подарить ей цифровой фотоаппарат, чтобы та могла снимать медовый месяц. На онлайн-аукционе он купил две камеры — Canon PowerShot G3 X и Canon PowerShot S80.

Однако, когда техника прибыла, его ждал сюрприз: обе камеры содержали SD-карты с более чем 4200 фотографиями каждая. Как выяснилось, они принадлежали азиатской паре из Торонто, а на снимках были запечатлены десятки стран — от Италии и Аляски до Израиля, Иордании и Египта.

"Я был просто потрясен, — признался Кайл. — Обычно находишь пару случайных кадров, но никогда — архив, охватывающий несколько лет. Эти фотографии были невероятно красивыми. Они знали, как снимать".

Среди снимков были кадры из путешествия по США, включая гору Рашмор Фото: Reddit

На снимках — горы Рашмор, пирамиды Гизы, древняя Петра, фьорды и даже кадры с Папой Франциском. Поразило Кайла и то, что камеры, вероятно, были выброшены или проданы после смерти владельцев. Он попытался связаться с аукционистами, чтобы вернуть снимки семье, но пока безуспешно.

Публикация Кайла на Reddit под ником u/vekstthebest собрала тысячи лайков и комментариев. Пользователи отметили, насколько трогательна история и как случайная находка может стать напоминанием о ценности памяти.

Одно из найденных изображений с камеры показывает счастливую пару, позирующую на фоне водопада Фото: Reddit

Просматривая фото, Кайл испытал настоящий эмоциональный сдвиг, который по его словам изменил его жизнь.

"Я почти не путешествовал в жизни, но эти кадры пробудили во мне желание увидеть мир. Они вдохновили меня сделать то, что я давно откладывал", — признался он.

Теперь мужчина намерен начать путешествовать и надеется, что история с камерой вдохновит и других.

