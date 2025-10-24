Чоловік купив стару камеру і побачив тисячі знімків, які змінили його життя (фото)

Купівля вживаної камери обернулася знахідкою понад восьми тисяч унікальних знімків, що зафіксували подорожі незнайомої пари по всьому світу.

Житель Торонто (Канада) Кайл, який захоплюється колекціонуванням старих цифрових фотоапаратів, несподівано зробив відкриття, яке змусило його по-новому поглянути на життя. Своєю історією чоловік поділився на популярному форумі Reddit.

Кайл розповів, що колекціонує старі камери через їхні "неідеальні, але душевні" знімки. Напередодні весілля сестри він вирішив подарувати їй цифровий фотоапарат, щоб та могла знімати медовий місяць. На онлайн-аукціоні він купив дві камери — Canon PowerShot G3 X і Canon PowerShot S80.

Однак, коли техніка прибула, на нього чекав сюрприз: обидві камери містили SD-карти з понад 4200 фотографіями кожна. Як з'ясувалося, вони належали азійський парі з Торонто, а на знімках були зображені десятки країн — від Італії та Аляски до Ізраїлю, Йорданії та Єгипту.

"Я був просто приголомшений, — зізнався Кайл. — Зазвичай знаходиш пару випадкових кадрів, але ніколи — архів, що охоплює кілька років. Ці фотографії були неймовірно красивими. Вони знали, як знімати".

Серед знімків були кадри з подорожі США, включно з горою Рашмор Фото: Reddit

На знімках — гори Рашмор, піраміди Гізи, стародавня Петра, фіорди та навіть кадри з Папою Франциском. Вразило Кайла і те, що камери, ймовірно, були викинуті або продані після смерті власників. Він спробував зв'язатися з аукціоністами, щоб повернути знімки родині, але поки безуспішно.

Публікація Кайла на Reddit під ніком u/vekstthebest зібрала тисячі лайків і коментарів. Користувачі відзначили, наскільки зворушлива історія і як випадкова знахідка може стати нагадуванням про цінність пам'яті.

Одне зі знайдених зображень з камери показує щасливу пару, яка позує на тлі водоспаду Фото: Reddit

Переглядаючи фото, Кайл відчув справжній емоційний зсув, який за його словами змінив його життя.

"Я майже не подорожував у житті, але ці кадри пробудили в мені бажання побачити світ. Вони надихнули мене зробити те, що я давно відкладав", — зізнався він.

Тепер чоловік має намір почати подорожувати і сподівається, що історія з камерою надихне й інших.

