"Это — взрослая жизнь": девочка расплакалась, когда увидела цену на платье в магазине (видео)

Четырехлетняя Эверли мечтала приобрести красивое платье, которое увидела в магазине. Но через несколько минут после покупки девочка горько расплакалась, поняв, что все ее деньги исчезли.

Девочка расплакалась, когда поняла, что у нее осталось всего четыре доллара на желаемый предмет гардероба, как это видно на опубликованном ролике в TikTok.

Видео с реакцией девочки стало вирусным — набрало более 44 млн просмотров. Мама девочки, 32-летняя Элисон Шумейкер, вместе с мужем Броком и дочерьми Эверли и Фейт (6 лет) заехали в магазин, чтобы "просто посмотреть, что интересного".

В детском отделе сестры заметили блестящее платье под названием "Wicked Princess" и сразу захотели купить такое. Каждая из девочек захотела расплатиться сама, ведь имели свои маленькие кошельки со сбережениями.

"Каждое платье стоило $21 (примерно 920 грн), и девушки решили пройти самостоятельно через кассу самообслуживания. Старшая рассчиталась купюрами в $20 и $5 и получила сдачу. А младшая — принесла полную горсть однодолларовых банкнот", — говорит Элисон для издания People.

Відео дня

Элисон включила камеру, чтобы снять этот момент. Сначала Эверли радостно сканировала товар и вкладывала доллары в приемник, но когда последняя купюра исчезла, улыбка сменилась слезами. На видео, которое впоследствии попало в TikTok, слышно, как папа говорит: "Смотри, у тебя еще осталось четыре доллара!"

"Но это были все мои деньги..." — отвечает Эверли сквозь слезы.

Женщина говорит, что все родственники вокруг переглянулись. Присутствующие не знали — "смеяться или плакать".

"Это был тот момент, когда искренне жаль, но и забавно одновременно. Думаю, большинство женщин чувствовали нечто подобное, стоя у кассы", — вспоминает мама героини.

Элисон также объяснила, что девушкам еще не дают "настоящие" еженедельные карманные деньги. В то же время девушки хранят средства, которые получают в подарок на дни рождения или праздники.

"У Эверли доброе сердце — она всегда предлагает купить что-то для других. Но мы просим ее оставить эти деньги себе. Поэтому то платье стало ее первой собственной покупкой — и первым уроком о цене мечты", — рассказала госпожа Шумейкер.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, ряд юзеров поддержали девочку. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Она — это я в 30 лет";

"О, малышка, эта боль знакома каждому";

"Это — взрослая жизнь, крошка. Так оно все устроено";

"Бедная Эверли. Хорошо, что она еще не знает о счетах, ипотеке и кредите за обучение".

