"Це — доросле життя": дівчинка розплакалася, коли побачила ціну на сукню в магазині (відео)

Чотирирічна Еверлі мріяла придбати красиву сукню, яку побачила в магазині. Та через кілька хвилин після покупки дівчинка гірко розплакалася, зрозумівши, що всі її гроші зникли.

Дівчинка розплакалася, коли зрозуміла, що в неї лишилося лише чотири долари на бажаний предмет гардеробу, як це видно на опублікованому ролику в TikTok.

Відео з реакцією дівчинки стало вірусним — набрало понад 44 млн переглядів. Мама дівчинки, 32-річна Елісон Шумейкер, разом із чоловіком Броком та доньками Еверлі та Фейт (6 років) заїхали до магазину, аби "просто подивитися, що цікавого".

У дитячому відділі сестри помітили блискучу сукню під назвою "Wicked Princess" та одразу захотіли купити таку. Кожна з дівчаток захотіла розплатитися сама, адже мали свої маленькі гаманці з заощадженнями.

"Кожна сукня коштувала $21 (приблизно 920 грн), і дівчата вирішили пройти самостійно через касу самообслуговування. Старша розрахувалася купюрами у $20 і $5 та отримала здачу. А молодша — принесла повну жменю однодоларових банкнот", — каже Елісон для видання People.

Відео дня

Елісон увімкнула камеру, щоб зняти цей момент. Спочатку Еверлі радісно сканувала товар і вкладала долари у приймач, але коли остання купюра зникла, посмішка змінилася на сльози. На відео, яке згодом потрапило в TikTok, чутно, як тато каже: "Дивись, у тебе ще залишилося чотири долари!"

"Але це були всі мої гроші…ʼ — відповідає Еверлі крізь сльози.

Жінка говорить, що всі родичі довкола переглянулися. Присутні не знали — "чи сміятися, чи плакати".

"Це був той момент, коли щиро шкода, але й кумедно водночас. Думаю, більшість жінок відчували щось подібне, стоячи біля каси", — згадує мама героїні.

Елісон також пояснила, що дівчатам ще не дають "справжньої" щотижневі кишенькові гроші. Водночас дівчата зберігають кошти, які отримують у подарунок на дні народження чи свята.

"Еверлі має добре серце — вона завжди пропонує купити щось для інших. Але ми просимо її залишити ці гроші собі. Тож та сукня стала її першою власною покупкою — і першим уроком про ціну мрій", — розповіла пані Шумейкер.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, низка юзерів підтримали дівчинку. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Вона — це я у 30";

"О, мала, цей біль знайомий кожній";

"Це — доросле життя, крихітко. Так воно все влаштоване";

"Бідна Еверлі. Добре, що вона ще не знає про рахунки, іпотеку та кредит за навчання".

