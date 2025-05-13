Мама попросила 6-річну доньку піти в свою кімнату, однак та зібрала речі та "з'їхала" (відео)

Шестирічна Пейслі здивувала свою маму Елізабет Руссо бурхливою реакцією на звичайне прохання піти до своєї кімнати. Вона зібрала речі й пішла з дому.

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Елізабет поділилася у своєму TikTok-акаунті @eliizabeth.maryy кадрами того, як її донька переходить вулицю з оберемком своїх речей. Вона заявила, що йде "шукати нову сім'ю".

"Вона сказала, що йде "шукати нову сім'ю. Я думала, вона втомиться за кілька кроків і повернеться. Несподіваний поворот: вона була абсолютно серйозна і збиралася спробувати піти до сусіднього будинку", — написала жінка відео.

Ролик став вірусним і набрав 5,6 млн переглядів.

"Принаймні, ти будеш знати, що вона не залишиться в токсичних відносинах", "Я сказав батькам, що їду, і вони сказали: "Удачі в пошуку попутки". Я відповів, що соціальні служби заберуть мене. Вони перестали сміятися", "Сусідська дитина прийшла до нас додому о 7 ранку, запитала, чи може вона залишитися, поки не вирішить, що робити далі. Я зателефонувала мамі, щоб повідомити, що вона в безпеці. Вона залишалася, поки їй не стало нудно, і пішла додому", — так коментували відео користувачі мережі.

Виданню Newsweek жінка розповіла, що все почалось з її прохання припинити гратися і сісти за стіл вечеряти. Донька відмовилась, тому мати відправила її у свою кімнату на деякий час. Після цього Пейслі зібрала речі та заявила, що знайде іншу сім'ю, яка дозволить їй робити все, що вона захоче.

Елізабет не думала, що дівчинка піде далеко, однак вона перейшла вулицю і попрямувала до будинку сусідів. Руссо зрештою припинила запис і погналась за Пейслі, зрозумівши, що вона серйозно налаштована знайти іншу родину.

"У неї немає страху чи соціальної тривожності, і вона неодмінно постукала б у їхні двері, якби я не втрутилась першою", — додала жінка.

Пейслі знадобився деякий час, щоб заспокоїтися. Однак згодом вона сіла й повечеряла.

Раніше Фокус писав, як дівчинка вразила мережу реакцією на зустріч з татом після 7 днів розлуки. Відео зустрічі маленької Корделії з батьком розчулило мільйони інтернет-користувачів.

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