Мама попросила 6-летнюю дочь пойти в свою комнату, однако та собрала вещи и "съехала" (видео)

Шестилетняя Пейсли удивила свою маму Элизабет Руссо бурной реакцией на обычную просьбу пойти в свою комнату. Она собрала вещи и ушла из дома.

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Элизабет поделилась в своем TikTok-аккаунте @eliizabeth.maryy кадрами того, как ее дочь переходит улицу с охапкой своих вещей. Она заявила, что уходит "искать новую семью".

"Она сказала, что идет "искать новую семью. Я думала, она устанет за несколько шагов и вернется. Неожиданный поворот: она была абсолютно серьезна и собиралась попробовать пойти к соседнему дому", — написала женщина видео.

Ролик стал вирусным и набрал 5,6 млн просмотров.

"По крайней мере, ты будешь знать, что она не останется в токсичных отношениях", "Я сказал родителям, что уезжаю, и они сказали: "Удачи в поиске попутки". Я ответил, что социальные службы заберут меня. Они перестали смеяться", "Соседский ребенок пришел к нам домой в 7 утра, спросил, может ли он остаться, пока не решит, что делать дальше. Я позвонила маме, чтобы сообщить, что она в безопасности. Она оставалась, пока ей не стало скучно, и ушла домой", — так комментировали видео пользователи сети.

Изданию Newsweek женщина рассказала, что все началось с ее просьбы прекратить играть и сесть за стол ужинать. Дочь отказалась, поэтому мать отправила ее в свою комнату на некоторое время. После этого Пейсли собрала вещи и заявила, что найдет другую семью, которая позволит ей делать все, что она захочет.

Элизабет не думала, что девочка уйдет далеко, однако она перешла улицу и направилась к дому соседей. Руссо в конце концов прекратила запись и погналась за Пейсли, поняв, что она серьезно настроена найти другую семью.

"У нее нет страха или социальной тревожности, и она непременно постучала бы в их двери, если бы я не вмешалась первой", — добавила женщина.

Пейсли понадобилось некоторое время, чтобы успокоиться. Однако впоследствии она села и поужинала.

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