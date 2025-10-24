Доброе намерение оплатить обед в ресторане обернулся бумерангом против мужчины: что произошло (фото)

29-летний американец Майк попал в неприятную ситуацию, когда вместе с друзьями после ужина в ресторане оказался в конфликтной ситуации. Пользователи в сети были поражены от хода событий, но поддержали мужчину.

29-летний мужчина рассказывает, что не ожидал такого поворота событий и не имел никаких плохих намерений против друзей, говорится в заметке американца в Reddit.

Он рассказал, что ресторан в его родном городе принадлежит отцу его лучшего друга детства. Их семьи, по словам американца, дружат всю жизнь.

"Когда я захожу в ресторан, он [отец его друга — ред.] всегда угощает меня бесплатно, даже когда я пытаюсь заплатить. Но мне уже неловко — он собирается на пенсию, и я не хочу этим злоупотреблять", — написал мужчина.

Его друг Тони давно переехал за границу, поэтому он лишь иногда встречает его отца в городе. Однажды вечером он решил поужинать там с тремя друзьями, надеясь, что хозяина не будет на смене.

"Я специально выбрал вечер — обычно в это время его нет, только персонал", — пояснил он.

Но удача подвела Майка, ведь посреди ужина заметил отца Тони в зале. А потому вся компания просто спокойно доела, оплатила счет и уже собирались выходить.

Когда компания направлялась к выходу, ситуация неожиданно изменилась — владелец таки заметил знакомого парня. Тот подошел, обнял героя истории и сказал в шутку, что тот обиделся на него.

"Он сказал, мол, как это так — я пришел и даже не дал знать? Добавил, что ни за что бы не позволил мне платить, если бы знал, что я здесь с друзьями. Я отшутился, что, мол, ничего страшного", — пересказал диалог Майк.

Но когда он и его друзья шли из ресторана домой, один из них, 31-летний Алекс, перешел на грубость. Он назвал мужчину "сумасшедшим" и высказал ему упреки, которые поразили Майка.

"Когда мы шли домой, он взорвался: "Ты что, чувак, нафиг крышей поехал? Мы могли поесть бесплатно, а ты заставил нас платить!" — вспомнил автор слова друга.

Он объяснил, что просто не хотел пользоваться добротой старого знакомого. В то же время Алекс разозлился еще больше и сказал, что он не имел права решать "за всех".

Реакция сети

Комментаторы на Reddit полностью стали на сторону автора и сказали, что друзья Майка показали о чем они на самом деле думают. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Ты точно все правильно сделал. Было бы даже невежливо предполагать, что вам всем дадут бесплатный ужин. Твой друг — просто нереально жадный гад";

"Настоящие друзья не ждут скидок и "бесплатного" всегда по случаю";

"Если это бизнес друга — наоборот, надо платить полную цену. Это — лучшая форма поддержки и уважения";

"Советую тебе не иметь больше дел с Алексом. Он явно не понимает банальных вещей, как оплата за все. Нахлебник долбаный".

