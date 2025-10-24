Добрий намір оплатити обід у ресторані обернувся бумерангом проти чоловіка: що сталося (фото)

29-річний американець Майк потрапив у неприємну ситуацію, коли разом з друзями після вечері в ресторані опинився у конфліктній ситуації. Користувачі в мережі були вражені від перебігу подій, але підтримали чоловіка.

29-річний чоловік розповідає, що не очікував такого повороту подій та не мав ніяких поганих намірів проти друзів, йдеться в дописі американця в Reddit.

Він розповів, що ресторан в його рідному місті належить батькові його найкращого друга дитинства. Їхні сім’ї, за словами американця, дружать усе життя.

"Коли я заходжу до ресторану, він [батько його друга — ред.] завжди пригощає мене безкоштовно, навіть коли я намагаюся заплатити. Але мені вже ніяково — він збирається на пенсію, і я не хочу цим зловживати", — написав чоловік.

Його друг Тоні давно переїхав за кордон, тож він лише іноді зустрічає його батька в місті. Одного вечора він вирішив повечеряти там із трьома друзями, сподіваючись, що господаря не буде на зміні.

"Я спеціально вибрав вечір — зазвичай у цей час його немає, тільки персонал", — пояснив він.

Але удача підвела Майка, адже посеред вечері помітив батька Тоні в залі. А тому вся компанія просто спокійно доїла, оплатила рахунок і вже збиралися виходити.

Коли компанія прямувала до виходу, ситуація несподівано змінилася — власник таки помітив знайомого хлопця. Той підійшов, обійняв героя історії та сказав жартома, що той образився на нього.

"Він сказав, мовляв, як це так — я прийшов і навіть не дав знати? Додав, що нізащо б не дозволив мені платити, якби знав, що я тут з друзями. Я віджартувався, що, мовляв, нічого страшного", — переповів діалог Майк.

Але коли він та його друзі йшли з ресторану додому, один з них, 31-річний Алекс, перейшов на грубощі. Він назвав чоловіка "божевільним" і висловив йому докори, які вразили Майка.

"Коли ми йшли додому, він вибухнув: "Ти що, чувак, нафіг дахом поїхав? Ми могли поїсти безкоштовно, а ти змусив нас платити!" — згадав автор слова друга.

Він пояснив, що просто не хотів користуватися добротою старого знайомого. Водночас Алекс розлютився ще більше та сказав, що він не мав права вирішувати "за всіх".

Реакція мережі

Коментатори на Reddit повністю стали на бік автора та сказали, що друзі Майка показали про що вони насправді думають. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ти точно все правильно зробив. Було б навіть неввічливо припускати, що вам усім дадуть безкоштовну вечерю. Твій друг — просто нереально жадібний гад";

"Справжні друзі не чекають знижок і "безкоштовного" завжди за нагоди";

"Якщо це бізнес друга — навпаки, треба платити повну ціну. Це — найкраща форма підтримки й поваги";

"Раджу тобі не мати більше справ з Алексом. Він явно не розуміє банальних речей, як оплата за все. Нахлібник довбаний".

