Женщина собрала коллекцию самых проклятых вещей мира и рассказала, как изменилась ее жизнь

Кэндис Коллинз из Великобритании намеренно собрала в собственном доме полный комплект проклятых предметов и кукол, после чего ее жизнь превратилась в "настоящий ад".

Кэндис Коллинз поставила себя под "угрозу", чтобы предотвратить дальнейший хаос, который могут вызвать проклятые артефакты для других людей, пишет Daily Star.

Женщина гордится тем, что владеет одним из двух в мире экземпляров проклятой газеты, в которой освещаются судебные процессы над ведьмами в Салеме. Она также хранит картину, на которой изображен плачущий мальчик, приносящий "чрезвычайную неудачу". Также у Кэндис есть кукла, похожая на человеческого ребенка, заключенного внутри.

"Я постоянно слышу шепот и имею ощущение, что за нами следят. Мне снились несколько кошмаров, например, что за мной кто-то следит по дороге, а потом уличные фонари один за другим гаснут, пока не становится совсем темно. Или звук шагов кукол, приближающихся ко мне сзади, и я начинаю бежать и бегу все быстрее, когда они приближаются ко мне. Я всегда заканчиваю тем, что стучу в чью-то дверь, прося помощи, чтобы меня вывели оттуда", — рассказала женщина.

Відео дня

По ее словам, часто бывает так, что некоторые куклы не находятся на том месте, где она их оставляла.

"Похоже, они выходят из своих коробок и готовы рассказать свою историю о том, как они недовольны тем, что их закрыли", — пояснила Кэндис.

Кэндис также приобрела проклятую куклу Нормана после чего ночью в ее доме начали раздаваться таинственные звуки, в частности зловещий смех, а ее мать почувствовала резкое ухудшение самочувствия.

"Я лучше поставлю себя под удар, чем кого-то другого", — отметила Коллинз.

Она мечтает однажды превратить свою сверхъестественную коллекцию в публичный музей для исследования паранормальных явлений, а пока продолжает изымать эти проклятые предметы из обращения и приносить их к себе домой, чтобы защитить других.

"Если я выпущу их на волю, кто знает, какие ужасные вещи могут произойти", — подчеркнула женщина.

Напомним, супруги рассказали, как выигрыш в лотерею исказил их жизнь.

Фокус также писал о том, как мужчина открыл тайны древнего замка-призрака на берегу моря.