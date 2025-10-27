Жінка зібрала колекцію найбільш проклятих речей світу та розповіла, як змінилось її життя

Кендіс Коллінз з Великої Британії навмисно зібрала у власному будинку повний комплект проклятих предметів та ляльок, після чого її життя перетворилося на "живе пекло".

Кендіс Коллінз поставила себе під "загрозу", щоб запобігти подальшому хаосу, який можуть спричинити прокляті артефакти для інших людей, пише Daily Star.

Жінка пишається тим, що володіє одним із двох у світі примірників проклятої газети, в якій висвітлюються судові процеси над відьмами в Салемі. Вона також зберігає картину, на якій зображений хлопчик, який плаче, що приносить "надзвичайну невдачу". Також Кендіс має ляльку, схожу на людську дитину, ув'язнену всередині.

"Я постійно чую шепотіння і маю відчуття, що за нами стежать. Мені снилися кілька кошмарів, наприклад, що за мною хтось стежить по дорозі, а потім вуличні ліхтарі один за одним гаснуть, поки не стає зовсім темно. Або звук кроків ляльок, що наближаються до мене ззаду, і я починаю бігти і біжу все швидше, коли вони наближаються до мене. Я завжди закінчую тим, що стукаю в чиїсь двері, просячи допомоги, щоб мене вивели звідти", — розповіла жінка.

За її словами, часто буває так, що деякі ляльки не знаходяться на тому місці, де вона їх залишала.

"Схоже, вони виходять зі своїх коробок і готові розповісти свою історію про те, як вони незадоволені тим, що їх зачинили", — пояснила Кендіс.

Кендіс також придбала прокляту ляльку Нормана після чого уночі в її будинку почали лунати таємничі звуки, зокрема зловісний сміх, а її мати відчула різке погіршення самопочуття.

"Я краще поставлю себе під удар, ніж когось іншого", — зазначила Коллінз.

Вона мріє одного дня перетворити свою надприродну колекцію на публічний музей для дослідження паранормальних явищ, а наразі продовжує вилучати ці прокляті предмети з обігу і приносити їх до себе додому, щоб захистити інших.

"Якщо я випущу їх на волю, хто знає, які жахливі речі можуть статися", — наголосила жінка.

