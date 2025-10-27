Офисный скандал: стажерка резко ответила коллеге после его признаний о браке (фото)

20-летняя американка вызвала скандал в офисе, когда при свидетелях резко ответила на обращение своего коллеги. Причиной стала его постоянная откровенность о собственной личной жизни в ее присутствии.

Женщина говорит, что долго дружила с этим старшим коллегой, однако ее честное мнение относительно его ситуации стало точкой невозврата, сообщает People.

Девушка рассказывает, что они общались четыре года с тех пор, как она пришла в офис стажером. 40-летний мужчина стал ее близким другом — они обсуждали работу, жизнь и любимую игру Final Fantasy XIV, в которой мужчина проводил большую часть свободного времени.

Со временем он начал делиться личной жизни, вспоминает американка. Героиня истории рассказывает, что сначала рассказал о помолвке после десятилетних отношений, а затем о проблемах в браке.

"Он постоянно жаловался, что жена слишком нуждается во внимании. Я советовала проводить с ней больше времени, но он все равно играл по ночам", — говорит молодая работница.

В конце концов она попросила его не говорить об этом больше. Через два месяца он сообщил, что жена подала на развод, и именно в тот момент она, по ее словам, "не смогла промолчать".

Женщина откровенно ответила старшему коллеге о его жизни Фото: Freepik

"Я сказала, что не удивляюсь, потому что он, кажется, любит свою видеоигру больше, чем собственную жену", — рассказывает героиня истории.

Коллега воспринял ее слова как измену и рассказал об инциденте другим сотрудникам и даже начальнику. Офис поделился на два лагеря: младшие сотрудники поддержали девушку, старшие — стали на сторону мужчины.

Теперь в коллективе царит напряжение, а девушка признается: не знает, правильно ли сделала, что сказала правду.

Реакция соцсетей

В комментариях большинство пользователей стали на сторону женщины. Больше всего следует отметить следующие реплики:

"Он сам виноват — хотел выслушать, но не был готов услышать";

"Его жена сделала правильный выбор";

"Правда болит, но кто-то должен был это сказать";

"На что он надеялся после такого?".

