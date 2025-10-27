Офісний скандал: стажерка різко відповіла колезі після його зізнань про шлюб (фото)

20-річна американка спричинила скандал в офісі, коли при свідках різко відповіла на звернення свого колеги. Причиною стала його постійна відвертість про власне особисте життя в її присутності.

Жінка говорить, що довго дружила з цим старшим колегою, однак її чесна думка щодо його ситуації стала точкою неповернення, повідомляє People.

Дівчина розповідає, що вони спілкувалися чотири роки з того часу, як вона прийшла в офіс стажеркою. 40-річний чоловік став її близьким другом — вони обговорювали роботу, життя та улюблену гру Final Fantasy XIV, у якій чоловік проводив більшість вільного часу.

З часом він почав ділитися особистим життя, згадує американка. Героїня історії розповідає, що спершу розповів про заручини після десятирічних стосунків, а потім про проблеми у шлюбі.

"Він постійно скаржився, що дружина надто потребує уваги. Я радила проводити з нею більше часу, але він усе одно грав ночами", — каже молода працівниця.

Зрештою вона попросила його не говорити про це більше. Через два місяці він повідомив, що дружина подала на розлучення, і саме в той момент вона, за її словами, "не змогла промовчати".

Жінка відверто відповіла старшому колезі про його життя Фото: Freepik

"Я сказала, що не дивуюся, бо він, здається, любить свою відеогру більше, ніж власну дружину", — розповідає героїня історії.

Колега сприйняв її слова як зраду й розповів про інцидент іншим співробітникам і навіть начальнику. Офіс поділився на два табори: молодші працівники підтримали дівчину, старші — стали на бік чоловіка.

Тепер у колективі панує напруження, а дівчина зізнається: не знає, чи правильно зробила, що сказала правду.

Реакція соцмереж

У коментарях більшість користувачів стали на бік жінки. Найбільше слід відзначити наступні репліки:

"Він сам винен — хотів вислухати, але не був готовий почути";

"Його дружина зробила правильний вибір";

"Правда болить, але хтось мав це сказати";

"На що він сподівався після такого?".

