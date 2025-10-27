Невеста попросила сестру изменить одну деталь внешности: это спровоцировало скандал (фото)

Жительница США рассказывает, что в семье произошел конфликт из-за требования ее сестры-невесты перед свадьбой. Она заставила женщину задуматься о том, как ей поступить в такой запутанной ситуации.

Причиной недоразумения стал яркий цвет волос сестры, от которого будущая невеста просит "избавиться", рассказывает американка в заметке в Reddit.

Она рассказывает, что ее родственница готовится провести свою свадьбу в октябре следующего года. Когда она объявила о торжестве, то объявила всем одно категорическое требование — на свадебных фото не должно быть "ни одних ярких волос".

Героиня истории говорит, что имеет крашеные пряди темно-фиолетового оттенка. О такой задумке женщина узнала из сообщения сестры.

"Утром она написала мне: "Я очень хочу, чтобы у тебя не было цветных волос на моей свадьбе. Я плачу большие деньги фотографу и не хочу, чтобы яркие пряди портили снимки", — рассказала девушка.

Она говорит, что ее цвет действительно выглядит вызывающе, но не планирует подвергать волосы очередным экспериментам после неоднократного осветления. Вместо этого она предложила сестре компромисс — дать цвету выгореть естественно и покраситься в темно-красный оттенок, который даже подходит к цвету свадебных цветов.

Сестра думает, как успеть ей сменить цвет волос до свадьбы Фото: Freepik

Но невесте это не понравилось: она настояла на "темно-коричневом", мол, "так естественнее".

"Я объяснила, что не хочу наносить темно-коричневый на обесцвеченные волосы — они просто сгорят. В итоге сказала, что постараюсь сделать их темнее, насколько смогу. Если ее это будет раздражать — пусть вычеркивает меня из списка", — написала сестра.

Друзья пытались найти другие варианты: парик, тональный спрей, или даже оплату ретуши на фото. Но девушка отказалась от всех вариантов, ведь не хочет превращать волосы "в экспериментальную площадку ради одного дня".

Реакция сети

На Reddit разгорелась жаркая дискуссия относительно того, как поступить в этой ситуации. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Я бы просто отказалась быть свидетельницей и пришла гостьей с любым цветом, который хочу";

"Никогда не понимаю невест, которые хотят, чтобы близкие меняли себя ради их свадьбы. Если ты не любишь человека таким, как он есть — зачем звать его на праздник?";

"Предлагаю предложил "эстетический лайфхак" — доплатить фотографу за ретушь цвета волос";

"Кажется, твоя сестра несколько перегнула палку с этим желанием";

"Выглядит так, будто ей хочется только так, как она задумала. Ты, конечно, попробуй осветлиться, но если не получится — лучше не идти на такой праздник".

