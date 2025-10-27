Наречена попросила сестру змінити одну деталь зовнішності: це спровокувало скандал (фото)

Мешканка США розповідає, що в сім'ї стався конфлікт через вимогу її сестри-нареченої перед весіллям. Вона змусила жінку задуматися про те, як їй вчинити в такій заплутаної ситуації.

Причиною непорозуміння став яскравий колір волосся сестри, якого майбутня наречена просить "позбутися", розповідає американка в дописі в Reddit.

Вона розповідає, що її родичка готується провести своє весілля в жовтні наступного року. Коли вона оголосила про урочистості, то оголосила всім одну категоричну вимогу — на весільних фото не повинно бути "жодного яскравого волосся".

Героїня історії каже, що має фарбовані пасма темно-фіолетового відтінку. Про таку задумку жінка дізналася з повідомлення сестри.

"Зранку вона написала мені: "Я дуже хочу, щоб ти не мала кольорового волосся на моєму весіллі. Я плачу великі гроші фотографу і не хочу, щоб яскраві пасма псували знімки", — розповіла дівчина.

Вона каже, що її колір справді виглядає зухвало, але не планує піддавати волосся черговим експериментам після неодноразового освітлення. Натомість вона запропонувала сестрі компроміс — дати кольору вигоріти природно і пофарбуватися в темно-червоний відтінок, який навіть пасує до кольору весільних квітів.

Сестра думає, як встигнути їй змінити колір волосся до весілля Фото: Freepik

Та нареченій це не сподобалося: вона наполягла на "темно-коричневому", мовляв, "так природніше".

"Я пояснила, що не хочу наносити темно-коричневий на знебарвлене волосся — воно просто згорить. Урешті сказала, що постараюся зробити його темнішим, наскільки зможу. Якщо її це дратуватиме — хай викреслює мене зі списку", — написала сестра.

Друзі намагалися знайти інші варіанти: перуку, тональний спрей, або навіть оплату ретуші на фото. Але дівчина відмовилася від усіх варіантів, адже не хоче перетворювати волосся "на експериментальний майданчик заради одного дня".

Реакція мережі

На Reddit розгорілася палка дискусія щодо того, як вчинити в цій ситуації. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я б просто відмовилася бути дружкою і прийшла гостею з будь-яким кольором, який хочу";

"Ніколи не розумію наречених, які хочуть, щоб близькі змінювали себе заради їхнього весілля. Якщо ти не любиш людину такою, як вона є — навіщо кликати її на свято?";

"Пропоную запропонував "естетичний лайфхак" — доплатити фотографу за ретуш кольору волосся";

"Здається, твоя сестра дещо перегнула палицю з цим бажанням";

"Виглядає так, ніби їй хочеться тільки так, як вона задумала. Ти, звісно, спробуй висвітлитися, але як не вийде — краще не йти на таке свято".

